Thông tin mới về sức khỏe các nạn nhân vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê

Sức khỏe

TPO - Sở Y tế Khánh Hòa yêu cầu các bệnh viện trong tỉnh, đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khẩn trương tập trung toàn bộ nguồn lực điều trị miễn phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người tử vong.

Sáng 18/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong tổng số 19 nạn nhân được đưa về điều trị sau vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê, có 3 trường hợp bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và được xuất viện. 16 nạn nhân còn lại đều tỉnh táo, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị, trong đó có 1 bệnh nhân dự kiến được phẫu thuật cột sống trong hôm nay.

khanhle.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê.

Cùng ngày, Sở Y tế Khánh Hòa ban hành công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện trong tỉnh, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khẩn trương huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và thuốc men để điều trị miễn phí cho các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê. Ngành y tế tỉnh đề nghị các đơn vị tạo điều kiện tốt nhất nhằm giúp bệnh nhân sớm ổn định sức khỏe và tinh thần sau sự cố.

Cùng với công tác điều trị, Sở Y tế Khánh Hòa chỉ đạo các bệnh viện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc xác định danh tính, bàn giao, tiếp nhận và tổ chức hậu sự cho các nạn nhân tử vong theo đúng nguyện vọng gia đình.

z7231762324135-38c8f9c5bf91597dabdbf614845950fb.jpg
Chiếc xe khách bẹp dúm sau vụ sạt lở.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C sạt lở sau mưa, đất đá vùi lấp xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương.

6 nạn nhân tử nạn:

1. Ông Huỳnh Ngọc Trung (tỉnh Lâm Đồng)

2. Ông Đặng Quốc Vương (tỉnh Lâm Đồng)

3. Bà Thanh Tuyên (tỉnh Lâm Đồng)

4. Bà Oanh (chưa rõ địa chỉ)

5. Ông Võ Nam Bình (chưa rõ địa chỉ)

6. Ông Trần Trung Doanh (tỉnh Quảng Ngãi)

19 người bị thương:

1. Nguyễn Thị Sương - chấn thương cột sống lưng

2. Nguyễn Long Cương - gãy xương trụ trái

3. Lê Thị Thúy Quyên - chấn thương đầu

4. Lê Thị Kim Nhuận - đa thương tích

5. Lê Văn Hoại - trật khớp cùng đòn

6. Trần Thị Anh Đào - trật khớp háng

7. Đào Đăng Thông - chấn thương đầu

8. Võ Duy Khánh Vân - chấn thương đầu/choáng

9. Võ Thị Hải - chấn thương ngực kín, gãy xương đòn

10. Nguyễn An Ninh - chấn thương cột sống

11. Đoàn Minh Hậu - gãy ổ cối trái và xương chày trái

12. Nguyễn Văn Bảo - đa thương tích

13. Nguyễn Văn Từ - gãy xương bàn chân

14. Huỳnh Đức Khiên - chấn thương đầu

15. Võ Trường Sinh - gãy xương bàn chân

16. Trần Văn Hải - chấn thương bụng kín

17. Trần Văn Nam - chấn thương ngực kín, gãy khung chậu

18. Trương Thị Mỹ Linh - gãy xương cánh tay trái

19. Cao Thị Vân - chấn thương đầu

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tỉnh Khánh Hòa giảm xuống dưới mức báo động 1. Từ đêm ngày 18 đến 20/11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3.

Phùng Quang
