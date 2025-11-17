Đưa thi thể 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi xe, công bố danh sách 19 người bị thương

Trưa 17/11, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường xe khách bị nạn trên đèo Khánh Lê. Trong số này có 1 nạn nhân trong tình trạng không toàn vẹn, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cẩn thận gom lại từng phần thi thể nạn nhân.
Trong lúc lực lượng cứu nạn, cứu hộ Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực, thì tại cung đường này, cách hiện trường xe khách bị nạn vài chục mét, đèo Khánh Lê tiếp tục xuất hiện hiện tượng sạt lở khiến 15 cán bộ, chiến sĩ Đội 3 bị cô lập. Hiện toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều an toàn.
Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, đèo Khánh Lê ở quốc lộ 27C sạt lở sau mưa, đất đá vùi lấp xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương. Trong số các nạn nhân cấp cứu, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị thương phần đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Danh sách các nạn nhân bị thương:
1. Nguyễn Thị Sương - chấn thương cột sống lưng
2. Nguyễn Long Cương - gãy xương trụ trái
3. Lê Thị Thúy Quyên - chấn thương đầu
4. Lê Thị Kim Nhuận - đa thương tích
5. Lê Văn Hoại - trật khớp cùng đòn
6. Trần Thị Anh Đào - trật khớp háng
7. Đào Đăng Thông - chấn thương đầu
8. Võ Duy Khánh Vân - chấn thương đầu/choáng
9. Võ Thị Hải - chấn thương ngực kín, gãy xương đòn
10. Nguyễn An Ninh - chấn thương cột sống
11. Đoàn Minh Hậu - gãy ổ cối trái và xương chày trái
12. Nguyễn Văn Bảo - đa thương tích
13. Nguyễn Văn Từ - gãy xương bàn chân
14. Huỳnh Đức Khiên - chấn thương đầu
15. Võ Trường Sinh - gãy xương bàn chân
16. Trần Văn Hải - chấn thương bụng kín
17. Trần Văn Nam - chấn thương ngực kín, gãy khung chậu
18. Trương Thị Mỹ Linh - gãy xương cánh tay trái
19. Cao Thị Vân - chấn thương đầu