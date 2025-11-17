Vụ đá đè ô tô khách trên đèo Khánh Lê: Đưa thi thể 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi xe, công bố danh sách 19 người bị thương

TPO - Hai nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi hiện trường xe khách bị vùi lấp trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa. Trong số này có 1 nạn nhân trong tình trạng không toàn vẹn, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cẩn thận gom lại từng phần thi thể nạn nhân.

Trưa 17/11, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường xe khách bị nạn trên đèo Khánh Lê. Trong số này có 1 nạn nhân trong tình trạng không toàn vẹn, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cẩn thận gom lại từng phần thi thể nạn nhân.

Các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe khách.

Trong lúc lực lượng cứu nạn, cứu hộ Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực, thì tại cung đường này, cách hiện trường xe khách bị nạn vài chục mét, đèo Khánh Lê tiếp tục xuất hiện hiện tượng sạt lở khiến 15 cán bộ, chiến sĩ Đội 3 bị cô lập. Hiện toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều an toàn.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, đèo Khánh Lê ở quốc lộ 27C sạt lở sau mưa, đất đá vùi lấp xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương. Trong số các nạn nhân cấp cứu, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị thương phần đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.