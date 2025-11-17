Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vụ đá đè ô tô khách trên đèo Khánh Lê:

Đưa thi thể 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi xe, công bố danh sách 19 người bị thương

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi hiện trường xe khách bị vùi lấp trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa. Trong số này có 1 nạn nhân trong tình trạng không toàn vẹn, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cẩn thận gom lại từng phần thi thể nạn nhân.

Trưa 17/11, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường xe khách bị nạn trên đèo Khánh Lê. Trong số này có 1 nạn nhân trong tình trạng không toàn vẹn, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cẩn thận gom lại từng phần thi thể nạn nhân.

nannhan.jpg
Các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe khách.

Trong lúc lực lượng cứu nạn, cứu hộ Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực, thì tại cung đường này, cách hiện trường xe khách bị nạn vài chục mét, đèo Khánh Lê tiếp tục xuất hiện hiện tượng sạt lở khiến 15 cán bộ, chiến sĩ Đội 3 bị cô lập. Hiện toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều an toàn.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, đèo Khánh Lê ở quốc lộ 27C sạt lở sau mưa, đất đá vùi lấp xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương. Trong số các nạn nhân cấp cứu, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị thương phần đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thị Sương - chấn thương cột sống lưng

2. Nguyễn Long Cương - gãy xương trụ trái

3. Lê Thị Thúy Quyên - chấn thương đầu

4. Lê Thị Kim Nhuận - đa thương tích

5. Lê Văn Hoại - trật khớp cùng đòn

6. Trần Thị Anh Đào - trật khớp háng

7. Đào Đăng Thông - chấn thương đầu

8. Võ Duy Khánh Vân - chấn thương đầu/choáng

9. Võ Thị Hải - chấn thương ngực kín, gãy xương đòn

10. Nguyễn An Ninh - chấn thương cột sống

11. Đoàn Minh Hậu - gãy ổ cối trái và xương chày trái

12. Nguyễn Văn Bảo - đa thương tích

13. Nguyễn Văn Từ - gãy xương bàn chân

14. Huỳnh Đức Khiên - chấn thương đầu

15. Võ Trường Sinh - gãy xương bàn chân

16. Trần Văn Hải - chấn thương bụng kín

17. Trần Văn Nam - chấn thương ngực kín, gãy khung chậu

18. Trương Thị Mỹ Linh - gãy xương cánh tay trái

19. Cao Thị Vân - chấn thương đầu

Thanh Thanh
#sạt lở #đèo Khánh Lê #xe khách #cứu hộ #tai nạn #Khánh Hòa #nạn nhân

