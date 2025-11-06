Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng hóa liên tục được đưa về miền Trung hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13

Uyên Phương - Ngọc Kim
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi (bão số 13) với cường độ mạnh và hướng di chuyển nhanh vào khu vực Nam Trung Bộ, nhiều hệ thống bán lẻ đã khẩn trương kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp trên toàn hệ thống, tăng nguồn cung hàng hóa và khuyến mãi hỗ trợ người dân mua sắm.

Ngày 6/11, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, nhằm ứng phó trước cơn bão Kalmaegi (bão số 13), đơn vị đã chủ động triển khai các phương án nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định và an toàn vận hành tại các trung tâm và kho hàng trong vùng ảnh hưởng, bao gồm Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang.

khach-hang-mua-sam-tai-mm-mega-market-da-nang-chieu-511.jpg
khach-hang-mua-sam-tai-mm-mega-market-da-nang-sang-611.jpg
Các siêu thị tăng nguồn hàng, đảm bảo bình ổn giá và tăng khuyến mãi phục vụ người dân mua sắm

Cụ thể, siêu thị tăng sản lượng rau củ quả lên tới 30% so với ngày thường. Nguồn cung được vận chuyển từ Trạm cung ứng Đà Lạt của MM Mega Market để đảm bảo nguồn hàng tươi và ổn định. Các mặt hàng mì ăn liền, đồ hộp, nước đóng chai được bổ sung liên tục. Thịt, thủy hải sản và thực phẩm khô cũng được tăng khoảng 30% nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Đơn vị này khẳng định các siêu thị tại miền Trung sẽ mở cửa xuyên suốt để phục vụ khách hàng cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, ưu tiên nhân viên ở xa, khu vực nguy hiểm hoặc đang mang thai được nghỉ làm, sắp xếp đội ngũ trực bão tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động ổn định trong giai đoạn thời tiết khẩn cấp.

4coopmart-da-nang-phoi-hop-cung-voi-bao-tuoi-tre-to-chuc-phat-qua-cuu-tro-cho-ba-con-tai-vung-bao-lu.jpg
Hàng hóa liên tục được đưa về miền Trung hỗ trợ người dân ứng phó với cơn bão số 13

Đối với các hệ thống siêu thị tại TPHCM, MM Mega Market Việt Nam cũng đã tăng nguồn cung thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt, thủy hải sản… đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Siêu thị cam kết ổn định giá các mặt hàng, tăng khuyến mãi để phục vụ người dân mua sắm.

Trong khi đó, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op cũng triển khai đồng loạt các kịch bản ứng phó tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc. Các điểm bán này được bố trí trở thành kho dự trữ vệ tinh, sẵn sàng điều tiết nguồn hàng linh hoạt cho các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa bão. Tại khu vực miền Trung, các siêu thị của hệ thống Co.opmart đã hoàn tất việc gia cố cơ sở hạ tầng, sắp xếp hàng hóa an toàn, điều chỉnh giờ mở cửa linh hoạt để phục vụ người dân.

Saigon Co.op đã tăng cường dự trữ thêm 3 tấn rau củ quả tươi mỗi ngày, hơn 200 tấn gạo, 9.000 thùng mì ăn liền, 3.000 thùng nước uống đóng chai, cùng hơn 10 tấn hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, dầu ăn, đèn sạc, pin, áo mưa... Nhân sự tại khu vực được huy động 100%, túc trực 24/24 để đảm bảo quầy kệ luôn đầy hàng, giá ổn định.

Dịp này, Saigon Co.op giảm giá sâu các loại thực phẩm thiết yếu lên đến 49% với nhiều mặt hàng như sữa, mì gói, đồ hộp, ngũ cốc, bánh, xúc xích, giò chả.... Rau xanh, củ, quả được tăng nguồn cung từ các nhà vườn Đà Lạt, Lâm Đồng và miền Tây, đồng thời giảm giá ít nhất từ 10%, được bán với giá chỉ từ 9.900 đồng/kg.

3coopmart-hue-huy-dong-100-nhan-su-tuc-truc-2424-de-dam-bao-quay-ke-luon-day-hang-gia-on-dinh-dich-vu-thong-suot.jpg
coopmart-quy-nhon-van-giu-gia-binh-on-cho-nhom-hang-tuoi-song-giup-nguoi-dan-an-tam-tich-tru-thuc-pham.jpg
Nhiều mặt hàng giảm giá tới 49%, giúp người dân yên tâm mua sắm

Các mặt hàng thịt heo, thịt bò, cá, trứng vẫn giữ giá bình ổn, đồng thời giá bán ra tiếp tục được giảm thêm từ 10 - 20%, giúp người dân yên tâm tích trữ. Theo Saigon Co.op, do sức mua tăng mạnh và một số đầu mối có xu hướng thu gom mì ăn liền nên hệ thống đã kiểm soát chặt để ưu tiên phục vụ đúng người tiêu dùng với giá bình ổn.

Trong khi đó, ghi nhận tại các siêu thị ở TPHCM, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt, thủy hải sản… luôn đầy ắp ở các quầy kệ. Lượng khách hàng đến mua sắm nhộn nhịp ngay từ khi siêu thị mới mở cửa. Các đơn vị bán lẻ đều cam kết ổn định giá các mặt hàng, tăng khuyến mãi để phục vụ người dân TPHCM.

tp-sieu-thi-uyen-phuong-10.jpg
tp-sieu-thi-uyen-phuong-26.jpg
tp-sieu-thi-uyen-phuong-7.jpg
Lo ngại mưa bão, người dân TPHCM cũng đến siêu thị mua sắm nhiều hơn. Các đơn vị bán lẻ cam kết giá cả ổn định, tăng khuyến mãi nhiều mặt hàng

Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chủ động dự trữ hàng hóa, bảo đảm cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu và phục vụ công tác khắc phục sau mưa bão. Đồng thời, Bộ yêu cầu lực lượng quản lý thị trường giám sát, phối hợp với doanh nghiệp cam kết cung ứng hàng liên tục, giữ giá ổn định, tránh khan hiếm.

Uyên Phương - Ngọc Kim
