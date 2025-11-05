Quân khu 5 lập sở chỉ huy tại Đắk Lắk, đồng loạt triển khai quân ứng phó bão số 13

Ngày 5/11, Quân khu 5 cho biết: Để ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13), Quân khu đã thành lập Sở chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Đắk Lắk.

Sở chỉ huy do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5, trực tiếp chỉ huy, có nhiệm vụ chỉ đạo, thống nhất lực lượng vũ trang trên địa bàn. Đồng thời, Sở chỉ huy cũng sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Cán bộ, chỉ huy Quân khu 5 kiểm tra công tác phòng, chống và ứng phó với bão số 13 tại các địa phương.

Trong ngày, Quân khu 5 đã làm việc với Đồn biên phòng An Hải và lãnh đạo các xã: Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam về công tác triển khai ứng phó với mưa bão.

Hiện, trên địa bàn 3 xã quản lý hơn 700 tàu cá, gần 10.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản với hơn 1.000 lao động. Tại các địa phương, phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã, đang tiếp tục theo dõi diễn biến của bão, tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân, tàu thuyền, lồng bè về khu vực neo đậu an toàn.

Trong khi đó, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã được yêu cầu tiếp tục kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt để tham mưu, đề xuất phương án sơ tán người dân, tổng hợp, báo cáo để Bộ Tư lệnh Quân khu nắm bắt, có phương án chỉ đạo kịp thời. Chỉ huy Quân khu 5 yêu cầu, mọi công tác chuẩn bị hoàn thành trước 20h ngày 5/11.

Các lực lượng và phương tiện của Quân khu 5 sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Ngoài ra, Quân khu 5 cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức củng cố, chằng chống nhà cửa, doanh trại, tăng cường công tác kiểm tra, nhất là các điểm xung yếu, hồ đập, rà soát lượng vật chất hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, thành lập các đội xung kích, kịp thời giúp dân khi có tình huống, ưu tiên người già, trẻ em, đối tượng yếu thế.

Trong khi đó, tại TP. Đà Nẵng, các lực lượng của Quân khu 5 cũng đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống và sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão.

Sẵn sàng các phương tiện chuyên dụng để ứng cứu khẩn cấp trong mưa bão.

Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã được lệnh duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Các đơn vị triển khai biện pháp gia cố, chằng chống doanh trại, kho tàng, cây xanh. Cùng với đó, bố trí lực lượng tổ chức kiểm tra đội chuyên trách phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động giúp nhân dân phòng chống, ứng phó với bão số 13.

Tại xã Duy Nghĩa và phường Hội An Tây (TP. Đà Nẵng) các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 tranh thủ thời gian trước khi bão số 13 dự kiến đổ bộ để cùng với chính quyền và nhân dân địa phương gia cố các điểm sạt lở tại tuyến kè dọc sông Thu Bồn và bờ biển An Bàng.

Tăng cường việc gia cố tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng).

Những ngày qua hàng ngàn cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 ngày đêm giúp nhân dân và chính quyền khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 13.

Các chiến sĩ gia cố mái nhà, đảm bảo an toàn tài sản của người dân, cơ quan nhà nước khi bão đổ bộ.