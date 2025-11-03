Bộ Quốc phòng yêu cầu hai Quân khu huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ

TPO - Bộ Quốc phòng giao Quân khu 4 và Quân khu 5 huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai công tác ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, dọn vệ sinh, sửa chữa cơ sở giáo dục, y tế ngay sau lũ ở khu vực Trung Bộ.

Ngày 3/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký Công điện gửi các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Theo công điện, vừa qua, khu vực Trung Bộ xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân. Nhiều tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng nặng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân (thống kê đến nay, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 42 người chết và mất tích, 6 người bị thương).

Video: Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản nhằm tránh thiệt hại do mưa bão, ngày 3/11.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến mưa, lũ; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và địa bàn đóng quân.

Kiểm tra và kịp thời di chuyển đơn vị ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở, mất an toàn; kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó các khu vực trọng điểm thiên tai, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt, chia cắt.

Chủ động giúp chính quyền và nhân dân sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, xây dựng lại nhà bị đổ sập, cuốn trôi, hỗ trợ chỗ ở tạm cho những hộ dân bị mất nhà cửa; bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Đồn Biên phòng A Nông (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cử cán bộ quân y đến từng hộ gia đình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở xã Tây Giang bị sạt lở chia cắt đường giao thông.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, chỉ đạo quân y các đơn vị hỗ trợ chính quyền địa phương vệ sinh môi trường sau mưa lũ.

Bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Quốc Phòng cũng chỉ đạo Quân khu 4 và Quân khu 5 huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai công tác ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, dọn vệ sinh, sửa chữa cơ sở giáo dục, y tế ngay sau lũ, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Bộ Quốc phòng để giải quyết.

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân thăm hỏi, động viên và chuyển quà của Quân chủng Hải quân đến gia đình chính sách ở xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, cô lập khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các Binh chủng, Binh đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ giúp chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Binh chủng Hóa học điều động lực lượng phương tiện hỗ trợ chính quyền nhân dân địa phương phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường sau mưa lũ, vùng ngập lụt khi nước rút.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục các sự cố sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc, đường truyền và các điều kiện cần thiết phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự.