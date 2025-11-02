Bộ Tư lệnh Hải quân mang hơi ấm nghĩa tình tới đồng bào bị thiên tai ở Đà Nẵng và Huế

TPO - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ của người dân miền Trung những ngày qua, với tinh thần “tương thân tương ái”, Quân chủng Hải quân đã dành nhiều phần quà nghĩa tình gửi tặng đồng bào, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 1/11, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức 6 tổ công tác do Đại tá Vũ Đình Hiển - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn, đã đến nhiều xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong những ngày qua.

Đại tá Vũ Đình Hiển - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân (ngoài cùng bên trái) tới thăm, trao tiền và hiện vật hỗ trợ của Quân chủng Hải quân đến gia đình cụ Lê Thị Ngọ là vợ liệt sĩ, bị thiệt hại sau mưa lũ tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bám sát địa bàn, đi “từng thôn, ngõ, gõ từng nhà” để trao tận tay những phần quà nghĩa tình đến bà con vùng lũ, tập trung vào các hộ dân bị thiệt hại nặng, gia đình neo đơn, bệnh tật hiểm nghèo…

Ngoài kinh phí hỗ trợ bằng tiền mặt là 300 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng Hải quân, trong đó 200 triệu đồng dành cho nhân dân thành phố Đà Nẵng và 100 triệu đồng dành cho nhân dân thành phố Huế, Quân chủng Hải quân và Vùng 3 còn hỗ trợ 2 tấn lương khô, quần áo mới, các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt..., góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân được giao nhiệm vụ gồm Lữ đoàn 172, Lữ đoàn 161, Lữ đoàn 680, Trung đoàn 351 và Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức thực hiện, bảo đảm các phần quà được hỗ trợ được triển khai chặt chẽ, đến đúng đối tượng, kịp thời và an toàn.

Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân) tới thăm hỏi, động viên gia đình có người thân mất tích tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Theo Đại tá Vũ Đình Hiển - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, hoạt động này nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đối với đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Cũng trong ngày 1/11, các lực lượng của Vùng 3 Hải quân tiếp tục tập trung tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà ở, các vật dụng sinh hoạt của người dân, các trường học; xịt rửa bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Các đơn vị đã tổ chức lực lượng quân y thăm khám, cấp thuốc cho người dân, phun thuốc khử khuẩn đề phòng ngừa các nguy cơ dịch bệnh sau mưa, lũ lụt; tặng quà hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống sinh hoạt và các trường đón học sinh trở lại lớp học; đồng thời tiếp tục cùng với các lực lượng chức năng tìm kiếm người dân bị mất tích tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) trao 300kg lương khô tặng nhân dân phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân) nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 dọn dẹp bùn đất tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 353 dọn dẹp Trường Mầm non Điện Phương, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng Tiểu đoàn 355 tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại Trường mầm non Hòa Tiến 2 ở Đà Nẵng.