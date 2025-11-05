Lực lượng quân đội Gia Lai kích hoạt trực chiến 24/24 ứng phó cơn bão số 13

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đơn vị đã kích hoạt trực chiến 24/24h.

Ngày 4/11, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, nhằm ứng phó bão Kalmaegi, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảo bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Ngay khi nhận được chỉ đạo của Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã kích hoạt cơ chế trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h. Đồng thời, thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Theo Bộ CHQS tỉnh, các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai được cập nhật, bổ sung sát thực tế, lấy phương châm “bốn tại chỗ” làm nguyên tắc xuyên suốt: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Song song với việc bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, Bộ CHQS tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện: 46 ô tô các loại, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng các loại, 147 nhà bạt, 4364 áo phao, phao tròn... sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Bên cạnh đó, các đơn vị công binh, dân quân tự vệ tăng cường luyện tập phương án cứu hộ - cứu nạn.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kiểm tra trang thiết bị phòng, chống bão lụt. Ảnh: Đức Dũng.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết: Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị hiệp đồng tổ chức thành hai Sở chỉ huy lâm thời tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Đăk Pơ và Sở chỉ huy thường xuyên tại Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng xử trí các tình huống.

Đơn vị cũng duy trì trực quân số 100%, thường xuyên bám địa bàn, phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động người dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng kích hoạt cơ chế ứng trực 24/24h, tập trung chỉ đạo các đơn vị tuyến biển chủ động thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng quân đội Gia Lai kích hoạt trực chiến 24/24 ứng phó cơn bão số 13. Ảnh: Đức Dũng.

Đại tá Trần Tiến Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, cho biết: Toàn tỉnh hiện có hơn 5.700 tàu cá và 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đơn vị đã kêu gọi 5.197 tàu/36.379 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương. Hiện còn 575 tàu/4.025 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển đang được liên lạc, thông báo liên tục để di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản đơn vị cũng vận động người dân chủ động di dời lên bờ. Trong trường hợp cần thiết, các lực lượng sẽ tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người. Đồng thời tổ chức hai điểm bắn pháo hiệu báo bão tại đảo Nhơn Châu và Nhơn Lý được duy trì nghiêm ngặt, phát tín hiệu đúng thời gian quy định, giúp ngư dân chủ động tránh trú an toàn.

Lực lượng biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Công Cường.

Duy trì nghiêm trực chỉ huy

Ngày 4/11, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp kiểm tra việc huy động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phòng chống bão lụt tại Trung đoàn 584 và các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đơn vị cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị chu đáo các mặt công tác tốt nhất cho nhiệm vụ phòng chống, khắc phục bão lụt.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đang tích cực theo dõi nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm trực chỉ huy, trực ban, trực chiến với phương châm “bốn tại chỗ”. Trong đó, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống khẩn cấp về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu triển khai các biện pháp bảo đảm lương thực, thực phẩm dự trữ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Lực lượng quân đội Đắk Lắk sẵn sàng ứng phó với bão. Ảnh: Phan Diệm.

Trước đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk; tổ chức hiệp đồng với Công an tỉnh, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và ngoài địa bàn sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng kịp thời xử lý.

Đồng thời, cũng lên phương án, kế hoạch cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ nắm chắc tình hình diễn biến của bão; tổ chức lực lượng bám nắm cơ sở, rà soát các địa bàn xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt, nhất là địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk giao Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu, khu vực 6 - Tuy Hòa, Trung đoàn 888 và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Ban CHQS xã, các ban ngành, đoàn thể nắm tình hình và lên phương án cụ thể tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp, như: phường Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Sông Cầu và xã Hòa Xuân...

Qua đó, tiến hành thông báo đến các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển nắm chắc diễn biến tình hình của bão, chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn...