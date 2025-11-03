Gần 200 bộ đội mở đường vào 5 thôn bị cô lập ở Quảng Ngãi

TPO - Gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội cùng chính quyền địa phương xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) đang nỗ lực mở con đường mới vào 5 thôn với 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu bị cô lập sau trận sạt lở núi kinh hoàng vào rạng sáng 28/10.

Mở đường vào 5 thôn bị cô lập

Theo đó, từ ngày 2/11, gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34, Quân đội nhân dân Việt Nam) đã có mặt tại khu vực sạt lở thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) để mở đường tạm nối vào 5 thôn với 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu đang bị cô lập là Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng.

Trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt, cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều cánh quân, men theo triền đồi, lội qua những đoạn suối sâu để tiếp cận các thôn bị chia cắt. Không có máy móc hỗ trợ, họ dùng cuốc, xẻng để dọn đất đá, từng bước mở lối trên tuyến đường bị sạt lở.

Bộ đội mở đường vào 5 thôn bị cô lập ở xã Ngọc Linh tỉnh Quảng Ngãi

Ngoài việc mở đường, lực lượng bộ đội còn hỗ trợ khuân vác lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm do các cơ quan chức năng chuyển đến, vận chuyển bằng tay vượt qua khu vực sạt lở để cấp phát cho người dân trong vùng bị cô lập.

Thượng tá Khuất Xuân Trường - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, chỉ huy tại hiện trường cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng, vừa đẩy nhanh tiến độ thông đường. "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ khẩn cấp giúp dân. Khi hoàn thành việc mở đường, hỗ trợ tiếp tế ổn định ban đầu, đơn vị sẽ rút quân để bàn giao lại cho địa phương tiếp tục khắc phục", Thượng tá Trường nói.

Các chiến sĩ Sư đoàn 10 mở đường cho người dân đi.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương cho biết những ngày qua dù bị cô lập, người dân vẫn kiên cường bám trụ, tự gùi lương thực, xăng dầu vượt qua điểm sạt lở để duy trì sinh hoạt. “Nhờ lực lượng quân đội vào hỗ trợ kịp thời, chính quyền và người dân trong xã vững tin hơn. Với con đường mới, chúng tôi sẽ sớm thoát cảnh bị cô lập”, ông A Phương bày tỏ.

Theo thống kê, hiện xã Ngọc Linh có khoảng 430 hộ/1.700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng đang sinh sống tại 5 thôn gồm Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng. Tất cả đều bị chia cắt từ sau vụ sạt lở kinh hoàng rạng sáng 28/10.

Mở đường tạm dẫn vào 5 thôn bị cô lập.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 28/10, tại thôn Làng Mới, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn núi, cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh khoảng 4km về hướng đông bắc.

Sau vụ lở núi, đất đá cùng nước lũ tràn khiến tuyến đường giao thông lên các thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng bị chia cắt, tê liệt hoàn toàn, khiến việc tiếp tế lương thực, thuốc men và đưa người bệnh ra ngoài vô vàn khó khăn.

Hàng ngàn khối đất đá từ đỉnh đồi sạt lở xuống phía dưới, cuốn trôi rất nhiều hoa màu của người dân.

May mắn, khu dân cư cách điểm sạt lở khoảng 500m nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên nhiều diện tích trồng cà phê, mắc ca, lúa nước, chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân bị hư hỏng nặng.

Nhiều thôn của xã Sơn Tây Hạ bị cô lập, mất điện

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, công tác khắc phục các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) đến sáng nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã hiện có 53 điểm sạt lở, trong đó tuyến đường chính ĐH83 bị sạt gãy khiến xã Sơn Tây Hạ bị cô lập, đặc biệt là 170 hộ dân thuộc hai thôn Đăk Pao và Đăk Panh.

Tuyến ĐH83 đoạn đi qua 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh là khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất. Cụ thể, tại thôn Đăk Pao có 10 điểm sạt lở, khối lượng ước khoảng 2.000m³ đất đá, kéo dài hơn 200m. Còn tại thôn Đăk Panh, tuyến đường bị sạt một điểm lớn với khối lượng khoảng 1.000m³, chiều dài khoảng 10m. Đây là hai vị trí trọng điểm, gây chia cắt hoàn toàn giao thông của người dân.

Đường vào thôn Đăk Pao và Đăk Panh bị sạt, người dân chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng xe máy qua.

Bà Nguyễn Thị Tình - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ cho biết, hiện 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh chưa khôi phục sóng di động, điện thắp sáng, giao thông chưa thông tuyến, xăng dầu không có. Người dân đi mua xăng dầu phải vác, còn xe máy phải khiêng qua các đoạn sạt lở.

“Nhiều thôn trên địa bàn xã mấy ngày qua vẫn chưa có điện, sạt lở quá nhiều nên đường vào không được. Hiện người dân rất cần hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đặc biệt là ở 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh”, bà Tình chia sẻ.