Sạt lở bủa vây, hàng trăm người dân Quảng Ngãi sơ tán khẩn cấp

TPO - Trước hiểm họa sạt lở núi, hàng trăm người dân ở Quảng Ngãi đã phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Một quả núi có thể lở bất cứ lúc nào, sơ tán khẩn cấp 43 hộ dân

Ngày 3/11, UBND xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 30/10/2025, khu vực núi Hòn Dồ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 50m, khối lượng đất đá trượt xuống ước tính khoảng 1.000m³.

Khu vực Núi Hòn Dồ xã Trường Giang xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ/111 nhân khẩu và gây cản trở lưu thông trên tuyến Quốc lộ 24B đoạn qua khu vực này. Ngoài ra, núi Lách thuộc thôn Hương Nhượng Nam cũng được xác định là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đe dọa 31 hộ dân khác.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã phải sơ tán, di dời khẩn cấp 43 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm thuộc núi Hòn Dồ. Các hộ được bố trí tạm cư tại nhà văn hóa thôn, nhà tránh lũ, nhà thờ và một số hộ dân ở khu vực an toàn.

Sạt lở đổ ập xuống nhà người dân dưới chân núi.

Núi Hòn Dồ đang sạt làm hư hại nhiều nhà cửa người dân.

Hiện tại, khu vực núi Hòn Dồ vẫn tiếp tục có dấu hiệu nứt lở và thấm nước, nguy cơ sạt lở lan rộng nếu mưa kéo dài. UBND xã đã thiết lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường dẫn vào khu vực nguy hiểm và khuyến cáo người dân không tự ý quay lại khu vực sạt lở cho đến khi có thông báo mới.

“Công tác sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đã hoàn tất. Chính quyền xã đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của tỉnh để theo dõi, đánh giá diễn biến địa chất và đề xuất phương án xử lý lâu dài”, ông Trần Đại Dương - Chủ tịch UBND xã Trường Giang nói.

Hoàn tất di dời 27 hộ dân khỏi khu vực sạt lở núi That Xo

Liên quan đến tình hình mưa lũ và sạt lở, sáng cùng ngày, ông Trương Công Lâm - Chủ tịch UBND xã Tây Trà cho biết, chính quyền địa phương đã hoàn tất việc di dời 27 hộ/100 nhân khẩu ra khỏi khu vực sạt lở núi That Xo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tại khu vực sạt lở núi Hòn Dồ.

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 31/10, núi That Xo bất ngờ sạt lở. Đến ngày 1/11, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Khoảng 900 m3 đất, đá sạt trượt xuống làm hư hại nặng trụ sở Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Trà (cũ), cuốn phăng nhà làm việc của Trung tâm này. Sạt lở cũng đã làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà của người dân.

Trước tình hình trên, ngày 1/11 xã Tây Trà đã khẩn cấp sơ tán, di dời các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bởi sạt lở núi đến ở xen ghép tại nhà bà con, ở tập trung tại Nhà văn hoá thôn Trà Nga và Trung tâm Văn hóa huyện Tây Trà (cũ). Địa phương cũng chu cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong suốt thời gian tạm trú.

Núi That Xo sạt lở, khiến lượng lớn đất đá trượt xuống khu vực dân cư.

“Xã cũng đã kích hoạt các tổ lực lượng xung kích thôn và người dân tại chỗ hỗ trợ công tác khắc phục tạm thời các điểm sạt lở; bố trí biển cảnh báo, người chốt chặn tại các vị trí này, tuyệt đối không cho người và phương tiện lưu thông qua lại nhằm đảm bảo an toàn”, ông Lâm nói.

Trước đó, trong ngày 29/10, trên địa bàn xã cũng đã xảy ra 2 vụ sạt lở khiến lượng lớn đất, đá tràn vào làm sập đổ nhà xe và đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình Trạm Y tế Trà Xinh, đội 1, thôn Trà Veo cũng như làm sập bức tường trụ sở làm việc Khối Mặt trận và các Hội đoàn thể xã Tây Trà.

12 giờ dựng cầu, xóa bỏ tình trạng cô lập cho 1.280 người dân

Chiều 2/11, cầu Cây Sung (thôn Phước An, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) bị sập, trong cùng ngày, lực lượng chức năng đã dựng cầu tạm, khắc phục tình trạng cô lập của 316 hộ/1.280 người dân.

Cầu Cây Sung bị sập.

Theo đó, sau 12 giờ khi xảy ra sự cố sập cầu Cây Sung, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã dựng xong cầu tạm bằng thép để người dân đi lại. Cầu tạm được dựng bằng nhiều thanh sắt lớn, kết nối hai điểm sập. Cầu thông tạm cho phép người dân lưu thông qua lại bằng xe gắn máy.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã dựng xong cầu tạm bằng thép để người dân đi lại, xóa bỏ chia cắt, cô lập.

Trước đó, khoảng 5h15 sáng 2/11, cầu Cây Sung bị đổ sập, lúc này có một người dân đang điều khiển xe máy qua cầu. Phát hiện có người rơi xuống nước, người dân nhanh chóng hỗ trợ cứu nạn nhân.

Sự cố sập cầu Cây Sung đã làm cô lập 316 hộ/1.280 người dân sống tại ba xóm thuộc thôn Phước An.