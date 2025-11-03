Bờ bao tại dự án mỏ sắt Thạch Khê bị sạt lở

TPO - Ngay khi phát hiện bờ bao moong mỏ tại dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) bị sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người cùng giam gia khắc phục sự cố.
Xã Thạch Khê đã huy động lực lượng sử dụng bao cát, cọc tre, cọc gỗ gia cố tạm thời vị trí sạt lở, ngăn nước chảy ra ngoài.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Thạch Khê đã huy động nhân lực sử dụng đất, bao tải cát và các phương tiện cơ giới để gia cố đoạn đê bị vỡ, ngăn nước tràn lan.
Theo chính quyền địa phương, đợt này, lượng mưa lớn liên tục khiến khu vực moong mỏ của dự án tích đầy nước, tạo áp lực lớn lên bờ bao. Nếu không được xử lý kịp thời, sẽ khiến nhiều diện tích ở xã có thể bị ngập sâu từ 1-2 m.