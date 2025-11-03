Bờ bao tại dự án mỏ sắt Thạch Khê bị sạt lở

TPO - Ngay khi phát hiện bờ bao moong mỏ tại dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) bị sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người cùng giam gia khắc phục sự cố.