Xã hội

Google News

Bờ bao tại dự án mỏ sắt Thạch Khê bị sạt lở

Hoài Nam

TPO - Ngay khi phát hiện bờ bao moong mỏ tại dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) bị sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người cùng giam gia khắc phục sự cố.

Hơn 200 người tham gia đắp moong mỏ dự án mỏ sắt Thạch Khê bị sạt lở. Clip: Hoài Nam.
44d5ff512000ac5ef511.jpg
Tối 2/11, lãnh đạo UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cho biết địa phương đã huy động hơn 200 người cùng tham gia khắc phục sự cố sạt lở bờ bao moong mỏ (khu vực đã được bóc đất tầng phủ) tại dự án mỏ sắt Thạch Khê. Theo đó lực lượng được huy động gồm đoàn thanh niên, công an, quân sự, cán bộ địa phương cùng người dân tham gia khắc phục sự cố.
28b15d3782660e385777.jpg
Theo chính quyền địa phương, sự cố sạt lở xảy ra vào chiều 1/11 do mưa lớn kéo dài. Sau đó ngành chức năng đã đến tại hiện trường để gia cố tạm thời vị trí sạt lở tại bờ bao moong mỏ của dự án. Tuy nhiên trước diễn biến mưa lớn kéo dài, chiều 2/11, chính quyền địa phương tiếp tục huy động thêm nhân lực để khắc phục.
423924b3fbe277bc2ef3.jpg
Xã Thạch Khê đã huy động lực lượng sử dụng bao cát, cọc tre, cọc gỗ gia cố tạm thời vị trí sạt lở, ngăn nước chảy ra ngoài.
a1c605ef6bbfe7e1beae.jpg
Moong mỏ sắt Thạch Khê có dung tích gần 20 triệu m3 nước. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, áp lực nước dâng cao khiến một đoạn đê bao bị vỡ, làm nước tràn ra ngoài, đe dọa khu dân cư phía hạ lưu.
08cee2423d13b14de802.jpg
4987e0143f45b31bea54.jpg
Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Thạch Khê đã huy động nhân lực sử dụng đất, bao tải cát và các phương tiện cơ giới để gia cố đoạn đê bị vỡ, ngăn nước tràn lan.
112c93a44cf5c0ab99e4.jpg
82eedb630432886cd123.jpg
Theo chính quyền địa phương, đợt này, lượng mưa lớn liên tục khiến khu vực moong mỏ của dự án tích đầy nước, tạo áp lực lớn lên bờ bao. Nếu không được xử lý kịp thời, sẽ khiến nhiều diện tích ở xã có thể bị ngập sâu từ 1-2 m.
3701746316935856117-4.jpg
Lãnh đạo UBND xã Thạch Khê cũng cho biết bờ bao tại đây được đắp bằng đất cát nên dễ sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Những năm trước, khu vực này cũng từng xảy ra hiện tượng tương tự nhưng mức độ nhẹ hơn.
bb1fdd9a02cb8e95d7da.jpg
Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê do Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư, khởi công năm 2009 với tổng vốn khoảng 14.500 tỷ đồng và dự kiến khai thác hơn 50 năm. Tuy nhiên, từ cuối năm 2016, Hà Tĩnh đã đề xuất tạm dừng dự án do công nghệ khai thác chưa phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến môi trường.
Hoài Nam
