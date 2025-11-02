Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lật thuyền ở Hà Tĩnh, người đàn ông tử vong

TPO - Trong lúc đi lùa trâu về nhà, người đàn ông 52 tuổi ở Hà Tĩnh bị lật thuyền dẫn đến đuối nước tử vong.

Ngày 2/11, lãnh đạo xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa có người đàn ông tử vong do bị lật thuyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng lúc 16h45 ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1973, trú tại thôn Cừa Lĩnh, xã Mai Hoa) chèo thuyền trên hồ nước tại thôn Cừa Lĩnh để đi lùa trâu về nhà.

574571594-1526781055240088-359133298228946154-n.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thời điểm này khu vực có mưa lớn, nước tại hồ sâu khoảng 4 m khiến chiếc thuyền bị lật nghiêng, ông Tr. rơi xuống hồ rồi mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, thời tiết mưa lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 8h sáng 2/11, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể ông Tr. trong khu vực lòng hồ.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

