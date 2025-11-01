Người dân vùng lũ Hà Tĩnh hoảng hốt khi nước lên nhanh

TPO - Khi nước lũ dâng lên, cô lập hoàn toàn thôn xóm, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh nỗ lực cầu cứu sự hỗ trợ để đưa con trai bị liệt và mẹ già thoát khỏi vùng nguy hiểm.