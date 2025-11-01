Người dân vùng lũ Hà Tĩnh hoảng hốt khi nước lên nhanh

TPO - Khi nước lũ dâng lên, cô lập hoàn toàn thôn xóm, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh nỗ lực cầu cứu sự hỗ trợ để đưa con trai bị liệt và mẹ già thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Tại xã Cẩm Duệ, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, hàng trăm hộ dân bị ngập trong biển nước. Nhiều tuyến đường, khu dân cư và trường học bị chia cắt, công tác di dời người dân đang được chính quyền và lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai. Trong ảnh trường Mầm non Cẩm Mỹ, xã Cẩm Duệ bị nước lũ bao vây tứ phía.
Nhiều đoạn đường trục chính bị chia cắt, phương tiện giao thông không thể di chuyển, người dân phải dùng thuyền để đi lại. Một số người dùng thuyền để chở đồ đạc, người già đến vị trí cao hơn để tránh lũ.