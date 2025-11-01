Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh hoảng hốt khi nước lên nhanh

Hoài Nam

TPO - Khi nước lũ dâng lên, cô lập hoàn toàn thôn xóm, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh nỗ lực cầu cứu sự hỗ trợ để đưa con trai bị liệt và mẹ già thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Người dân vùng lũ hoảng hốt khi nước lên nhanh, cả nhà đi sơ tán. Clip: Hoài Nam
tp-anh-bay.jpg
Sáng 1/11, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh﻿, bao vây nhiều khu dân cư vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh). Trong ảnh là xã Cẩm Duệ, địa phương nằm dưới khu vực chân hồ Kẻ Gỗ.
tp-snskss.jpg
tp-sjksks.jpg
Tại xã Cẩm Duệ, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, hàng trăm hộ dân bị ngập trong biển nước. Nhiều tuyến đường, khu dân cư và trường học bị chia cắt, công tác di dời người dân đang được chính quyền và lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai. Trong ảnh trường Mầm non Cẩm Mỹ, xã Cẩm Duệ bị nước lũ bao vây tứ phía.
tp-anh-bay-2.jpg
Do nước từ thượng nguồn đổ về lớn, hồ Kẻ Gỗ tăng lượng xả tràn từ 450m3/s lên 600m3/s. Vì lưu lượng xả tràn tăng khiến một số vùng hạ du, trong đó có xã Cẩm Duệ (ở gần hồ Kẻ Gỗ) bị ngập sâu.
tp-sskslsls.jpg
Thôn Trung Thành (xã Cẩm Duệ) nằm sát bờ sông Ngàn Mọ, hiện nước lũ đang dâng ngập đường, một số nhà dân ngập sâu gần 2m. Ngành chức năng đang hỗ trợ di dời người dân vùng lũ đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn.
tp-anh-209330.jpg
Gia đình bà Bùi Thị Tâm (67 tuổi, trú thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) được lực lượng cứu hộ dùng thuyền vượt lũ vào nhà để hỗ trợ di dời người thân đến nơi an toàn.
﻿Ngôi nhà của bà Tâm bị ngập sâu hơn 2 mét, khiến cả gia đình bị cô lập nhiều giờ. Trong khi đó anh Phan Văn Giáp (32 tuổi, con trai bà Tâm) bị liệt sau một vụ tai nạn, không thể tự di chuyển, nên gia đình đã gửi lời cầu cứu đến lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa bà Tâm cùng con trai và mẹ già ra khỏi vùng ngập, di chuyển đến khu vực cao ráo để tránh lũ an toàn.
tp-anh-skhssksl.jpg
"Nước lũ lên nhanh lắm, mưa thì không ngớt, chỉ trong chốc lát là ngập hết nhà. Con trai tôi bị liệt, không thể tự di chuyển nên cả nhà rất lo sợ. May mà có các chú cứu hộ đến kịp thời, đưa con trai lên nơi an toàn tôi mới yên tâm phần nào", bà Bùi Thị Tâm chia sẻ.
tp-sjjsksk.jpg
Theo thống kê của xã Cẩm Duệ, đến 8h ngày 1/11, toàn xã Cẩm Duệ đã di dời 780 hộ với 1.375 nhân khẩu khỏi vùng ngập và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Xã huy động 15 xe tải, 3 máy đào, 3 thuyền máy lớn, 67 thuyền của thôn và hàng trăm thuyền của dân, cùng 500 áo phao, 100 áo mưa, 100 đèn pin, 3 máy phát điện, 28 cưa xăng, 2.600 bao tải, 5.200m dây thừng phục vụ công tác cứu hộ.
tp-sjsksks.jpg
tp-ksksjsjs.jpg
Nhiều đoạn đường trục chính bị chia cắt, phương tiện giao thông không thể di chuyển, người dân phải dùng thuyền để đi lại. Một số người dùng thuyền để chở đồ đạc, người già đến vị trí cao hơn để tránh lũ.
tp-sjsksls.jpg
Theo người dân địa phương, từ đêm 31/10, khi hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ, nước đã bắt đầu dâng lên nhanh, tràn vào sân vườn. Một số khu vực ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét, nhiều hộ dân phải chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển phương tiện đến nơi an toàn.
tp-sksjs.jpg
Trước tình hình mưa lớn và nước lũ dâng nhanh do hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn, xã Cẩm Duệ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Hoài Nam
