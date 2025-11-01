Đất nứt toác giữa làng, sơ tán khẩn cấp hàng trăm người dân ở Quảng Ngãi

TPO - Ngay khi phát hiện hàng trăm mét đất nứt toác ngay giữa khu dân cư, chính quyền xã Tây Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương di dời khẩn cấp 28 hộ/170 nhân khẩu đến nơi an toàn, tránh nguy cơ sạt lở.

Sáng 1/11, lãnh đạo UBND xã Tây Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã hoàn thành việc di dời, sơ tán 28 hộ/170 nhân khẩu ở tổ 4 thôn Trà Vân đến nơi an toàn, ngay khi phát hiện vết nứt ngay giữa khu dân cư, để tránh nguy cơ sạt lở.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 31/10, người dân tổ 4 (thôn Trà Vân, xã Tây Trà Bồng) phát hiện những dấu hiệu sạt lở xung quanh khu dân cư. Các vết nứt kéo dài khoảng 400m, rộng từ 10–30cm. Ngay khi phát hiện, người dân đã báo UBND xã Tây Trà Bồng.

Các vết nứt ngay trong khu dân cư ở tổ (thôn Trà Vân, xã Tây Trà Bồng).

Được biết, khu vực này nằm ở đầu nguồn nước của Thủy điện Kà Tinh, cách vực sâu khoảng 500m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Tây Trà Bồng phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (thuộc Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động 15 cán bộ, 2 xe ô tô cùng trang thiết bị cần thiết lên hiện trường hỗ trợ di dời người dân.

Lực lượng chức năng đã dựng lều tạm tại Trường Mầm non thôn Trà Huynh, cách khu vực nứt đất khoảng 1km, đồng thời túc trực theo dõi diễn biến để kịp thời ứng phó nếu có tình huống xấu xảy ra.

Lực lượng chức năng tiến hành sơ tán khẩn cấp 28 hộ/170 nhân khẩu ở tổ 4 (thôn Trà Vân).

Theo UBND xã Tây Trà Bồng, các vết nứt xuất hiện ngay trong khu dân cư, làm đứt gãy nhiều đoạn đường bê tông và nền đất có dấu hiệu sụt lún. Trước mắt, chính quyền địa phương yêu cầu người dân không quay lại khu vực cũ cho đến khi có đánh giá an toàn từ cơ quan chuyên môn.

Ông Bùi Thanh Dũng - Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng cho biết, hiện các vết nứt tiếp tục mở rộng. Từ trưa qua đến sáng nay, có những vị trí đã sụt hơn 1m. Địa phương đã bố trí nơi ở tạm, lương thực cho người dân và sẽ báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi để xin hướng xử lý khẩn cấp.

Xuất hiện vệt nứt núi dài 45 m trên Quốc lộ 24

Cũng trong sáng cùng ngày (1/11), ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên Quốc lộ 24 nối đông tây Quảng Ngãi xuất hiện 2 vệt nứt núi trên mái ta luy dương. Sở đã thông tin đến chính quyền địa phương, đồng thời yêu cầu đơn vị bảo trì khẩn trương kiểm tra, ứng phó, xử lý.

Theo đó, 2 vệt nứt được phát hiện tại khu vực dốc ba tầng trên Quốc lộ 24, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Măng Đen và xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi). Cả hai vệt nứt nằm sát mép đường, song song nhau cách 2–5 m, dài khoảng 45 m, rộng 15–30 cm, đe dọa an toàn tuyến, nguy cơ gây ách tắc giao thông.

Vết nứt nguy hiểm trên Quốc lộ 24, đất đá có thể sạt bất cứ lúc nào.

“Chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị bảo trì thường xuyên đường bộ khẩn trương kiểm tra hiện trường, đưa ra giải pháp ứng phó, theo dõi chặt chẽ vị trí nguy hiểm để cảnh báo phương tiện, đảm bảo an toàn trên tuyến”, ông Nhân nói.

Quốc lộ 24 dài hơn 168 km, trước đây do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, nay phân cấp về địa phương. Đây là trục giao thông huyết mạch đông - tây nối Quảng Ngãi với Kon Tum (cũ), đi qua khu du lịch Măng Đen. Đồng thời kết nối khu vực biển, đồng bằng với cao nguyên, biên giới và thông thương đến Lào, Campuchia.

Với lưu lượng lớn, Quốc lộ 24 được xem là tuyến giao thông chiến lược quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng tây Quảng Ngãi.