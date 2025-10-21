Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sơ tán khẩn cấp 61 hộ dân sau khi phát hiện núi nứt toác

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Núi Gò Oát (thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện vết nứt ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100m, rộng 0,6m, chiều sâu khoảng 1m và có chiều hướng mở rộng. Chính quyền xã đã khẩn cấp di dời, sơ tán 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi đến nơi an toàn.

Ngày 21/10, ông Phạm Văn Rạch - Phó chủ tịch UBND xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ngay sau khi phát hiện vết nứt dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang) cách khu dân cư khoảng 1,2 km có nguy cơ gây sạt lở cao, chính quyền xã đã di dời, sơ tán khẩn cấp 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi này đến nơi an toàn.

“Các hộ dân đã được di dời đến điểm nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô (xã Ba Vinh)”, ông Rạch nói.

930336089981751670-463.jpg
2edd8ce30a3e8760de2f-3936.jpg
Người dân được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo người dân sinh sống dưới chân núi Gò Oát, những vết nứt trên sườn núi được người dân phát hiện cách đây 4 năm. Hằng năm, vào mùa mưa từ tháng 11 - 12, thường xuất hiện nhiều nước mạch ngầm trên núi chảy ra bất thường, nguy cơ sạt lở núi là rất cao, khu vực cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

UBND xã Ba Vinh đã tổ chức kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở núi, nhận thấy có 2 vị trí ảnh hưởng gần khu dân cư, điểm thứ 1 trên núi Gò Oát có nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn trên địa bàn xã.

Điểm thứ 2 nằm trên sườn núi có độ dốc 45%, khảo sát cho thấy có vết nứt đất ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100 m, rộng 0,6m, chiều sâu khoảng 1m. Khu vực xung quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, nếu xảy ra sạt lở, đất đá sẽ lăn xuống khu dân cư.

623ccd3261f4ecaab5e5.jpg
f89fd5287feef2b0abff.jpg
Vết nứt trên núi Gò Oát có chiều hướng mở rộng, nguy cơ sạt lở núi rất cao.

Theo ông Rạch, ngoài phương án di dời dân khẩn cấp, UBND xã cũng đã tổ chức lực lượng theo dõi chặt chẽ 24/24 giờ. Đồng thời có văn bản kiến nghị sở, ngành liên quan sớm triển khai phương án khảo sát, xử lý, khắc phục vết nứt. Về lâu dài, địa phương mong muốn, cấp trên quan tâm bố trí nguồn kinh phí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống.

Trước đó, tối 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký ban hành công điện về việc tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương phải chủ động phương án sơ tán dân khỏi khu vực ven sông, vùng trũng, có nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô; điểm trường thôn Xô Thác (Trường Mầm non Đắk Nên, xã Măng Bút); tổ dân cư thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh; khu dân cư tổ 4, thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng; núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh…

Nguyễn Ngọc
#Nguy cơ sạt lở núi #Di dời khẩn cấp dân cư #Vết nứt núi Gò Oát #Ảnh hưởng bão và mưa lớn #Khẩn cấp ứng phó thiên tai #Chương trình khắc phục sạt lở #Quản lý rủi ro địa chất #Tái định cư cho người dân #Kiểm tra và giám sát địa chất #Tác động của mưa lớn đến địa hình

Xem thêm

Cùng chuyên mục