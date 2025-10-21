Sơ tán khẩn cấp 61 hộ dân sau khi phát hiện núi nứt toác

TPO - Núi Gò Oát (thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện vết nứt ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100m, rộng 0,6m, chiều sâu khoảng 1m và có chiều hướng mở rộng. Chính quyền xã đã khẩn cấp di dời, sơ tán 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi đến nơi an toàn.

Ngày 21/10, ông Phạm Văn Rạch - Phó chủ tịch UBND xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ngay sau khi phát hiện vết nứt dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang) cách khu dân cư khoảng 1,2 km có nguy cơ gây sạt lở cao, chính quyền xã đã di dời, sơ tán khẩn cấp 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi này đến nơi an toàn.

“Các hộ dân đã được di dời đến điểm nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô (xã Ba Vinh)”, ông Rạch nói.

Người dân được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo người dân sinh sống dưới chân núi Gò Oát, những vết nứt trên sườn núi được người dân phát hiện cách đây 4 năm. Hằng năm, vào mùa mưa từ tháng 11 - 12, thường xuất hiện nhiều nước mạch ngầm trên núi chảy ra bất thường, nguy cơ sạt lở núi là rất cao, khu vực cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

UBND xã Ba Vinh đã tổ chức kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở núi, nhận thấy có 2 vị trí ảnh hưởng gần khu dân cư, điểm thứ 1 trên núi Gò Oát có nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn trên địa bàn xã.

Điểm thứ 2 nằm trên sườn núi có độ dốc 45%, khảo sát cho thấy có vết nứt đất ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100 m, rộng 0,6m, chiều sâu khoảng 1m. Khu vực xung quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, nếu xảy ra sạt lở, đất đá sẽ lăn xuống khu dân cư.

Vết nứt trên núi Gò Oát có chiều hướng mở rộng, nguy cơ sạt lở núi rất cao.



Theo ông Rạch, ngoài phương án di dời dân khẩn cấp, UBND xã cũng đã tổ chức lực lượng theo dõi chặt chẽ 24/24 giờ. Đồng thời có văn bản kiến nghị sở, ngành liên quan sớm triển khai phương án khảo sát, xử lý, khắc phục vết nứt. Về lâu dài, địa phương mong muốn, cấp trên quan tâm bố trí nguồn kinh phí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống.

Trước đó, tối 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký ban hành công điện về việc tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương phải chủ động phương án sơ tán dân khỏi khu vực ven sông, vùng trũng, có nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô; điểm trường thôn Xô Thác (Trường Mầm non Đắk Nên, xã Măng Bút); tổ dân cư thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh; khu dân cư tổ 4, thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng; núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh…