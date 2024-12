Nứt núi, Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra nguy cơ sạt lở ở huyện Trà Bồng

Thời gian qua, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, khu vực núi tại khu dân cư tổ 4 (thôn Trà Linh, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã xuất hiện các vết nứt, có nguy cơ cao về sạt lở, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ngày 12/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa có công văn, yêu cầu sở, ngành chức năng phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra tình hình nứt núi, nguy cơ cao sạt lở núi do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra tại khu dân cư tổ 4 (thôn Trà Linh, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra tình hình nứt núi, nguy cơ cao sạt lở núi do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra tại khu dân cư tổ 4 (thôn Trà Linh, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng) để có các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.

Ông Trần Hoàng Vĩnh - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, khu dân cư tổ 4 (thôn Trà Linh, xã Hương Trà) hiện có 40 hộ, với 169 khẩu nằm dưới chân sườn núi có độ dốc rất lớn, phía trên 2/3 sườn núi là tuyến đường giao thông tỉnh lộ 622B.

Qua nhiều năm, mưa, lũ khiến tại vị trí sườn núi này xuất hiện vết nứt núi, gây sạt lở ách tắc tuyến đường giao thông, đất, đá tràn xuống phía dưới, gây nguy hiểm cho nhiều hộ dân trong khu vực.

Theo ông Vĩnh, để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về tính mạng của nhân dân, khi có dự báo mưa, bão có khả năng xảy ra trên địa bàn, huyện Trà Bồng thường xuyên chỉ đạo và tổ chức thực hiện sơ tán người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, vùi lấp, có năm phải tổ chức sơ tán từ 2 đến 3 đợt. Do đó, người dân ở khu vực này rất hoang mang, lo lắng, đã nhiều lần ý kiến, kiến nghị tại các đợt tiếp xúc cử tri các cấp mong muốn được bố trí tái định cư đến nơi ở khác an toàn hơn.

Nghiêm trọng hơn, qua các đợt mưa lớn tháng 10 và 11/2024, vị trí này tiếp tục xuất hiện thêm những vết nứt mới, gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn nhà ở và tính mạng của các hộ dân sống dưới chân núi.

Do vậy, việc xử lý khẩn cấp tình huống phòng, tránh sạt lở núi để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, sớm ổn định tâm lý và đời sống, sản xuất cho 40 hộ dân khu dân cư tổ 4 (thôn Trà Linh, xã Hương Trà) là hết sức cần thiết và cấp bách.

Trước tình hình này, UBND huyện Trà Bồng đã có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành của tỉnh xem xét, ưu tiên hỗ trợ 42 tỷ đồng để đầu tư xây dựng khẩn cấp khu tái định cư tập trung Làng Lóa tại thôn Trà Linh (xã Hương Trà) với quy mô đầu tư khoảng 5ha, nhằm ổn định đời sống lâu dài cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở ở khu dân cư tổ 4 (thôn Trà Linh, xã Hương Trà).