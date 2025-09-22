Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuất hiện vết nứt dài trên núi cạnh quốc lộ 6, cơ quan chức năng khuyến cáo

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên đỉnh núi nằm sát quốc lộ 6 tại Km41+200, địa bàn xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ xuất hiện vết nứt rộng 60cm, dài 100m đe dọa an toàn của người dân và người tham gia giao thông.

a2.jpg

Ngày 22/9, UBND xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên đỉnh núi đoạn nằm sát quốc lộ 6 tại Km41+200, địa bàn xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ xuất hiện vết nứt dài 100m đe dọa an toàn giao thông. Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 6 và chính quyền xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra hiện trạng vết nứt trên mái taluy dương, đoạn Km41+200, sát quốc lộ 6.

Ông Trần Văn Truyền - Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết, ghi nhận hiện trường cho thấy, tại khu vực này xuất hiện vết nứt rộng từ 10 – 20 cm, sụt lún từ 10 – 60cm, kéo dài khoảng 100m, chiều cao khoảng 60m.

“Vết nứt đã xuất hiện từ lâu, nhưng thời gian gần đây vết nứt rộng ra, thường xuyên có đất đá trượt xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của một số hộ dân ở đây”, ông Truyền nói.

a1.jpg

Ông Trần Văn Truyền cho biết, chính quyền đã khuyến cáo người dân và đã có phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi có mưa lớn. Đặc biệt, các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này phải di chuyển chậm, thận trọng và quan sát kỹ tránh xảy ra tai nạn giao thông.

"Địa phương và người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm rà soát, đánh giá và có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này. Nếu xảy ra sạt trượt, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông qua đây. Đặc biệt, sạt lở đất sẽ làm chia cắt hoàn toàn với tỉnh Sơn La, Điện Biên", ông Trần Văn Truyền nói.

Viết Hà
#Xuất hiện vết nứt dài trên núi #đe dọa an toàn giao thông quốc lộ 6 #sạt lở đất #lở núi #an toàn giao thông #quốc lộ 6

Xem thêm

Cùng chuyên mục