Xuất hiện vết nứt dài trên núi cạnh quốc lộ 6, cơ quan chức năng khuyến cáo

TPO - Trên đỉnh núi nằm sát quốc lộ 6 tại Km41+200, địa bàn xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ xuất hiện vết nứt rộng 60cm, dài 100m đe dọa an toàn của người dân và người tham gia giao thông.

Ngày 22/9, UBND xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên đỉnh núi đoạn nằm sát quốc lộ 6 tại Km41+200, địa bàn xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ xuất hiện vết nứt dài 100m đe dọa an toàn giao thông. Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 6 và chính quyền xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra hiện trạng vết nứt trên mái taluy dương, đoạn Km41+200, sát quốc lộ 6.

Ông Trần Văn Truyền - Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết, ghi nhận hiện trường cho thấy, tại khu vực này xuất hiện vết nứt rộng từ 10 – 20 cm, sụt lún từ 10 – 60cm, kéo dài khoảng 100m, chiều cao khoảng 60m.

“Vết nứt đã xuất hiện từ lâu, nhưng thời gian gần đây vết nứt rộng ra, thường xuyên có đất đá trượt xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của một số hộ dân ở đây”, ông Truyền nói.

Ông Trần Văn Truyền cho biết, chính quyền đã khuyến cáo người dân và đã có phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi có mưa lớn. Đặc biệt, các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này phải di chuyển chậm, thận trọng và quan sát kỹ tránh xảy ra tai nạn giao thông.

"Địa phương và người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm rà soát, đánh giá và có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này. Nếu xảy ra sạt trượt, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông qua đây. Đặc biệt, sạt lở đất sẽ làm chia cắt hoàn toàn với tỉnh Sơn La, Điện Biên", ông Trần Văn Truyền nói.