200 m3 đất đá vùi lấp quốc lộ 43 qua Sơn La, hơn 1.000 hộ dân bị chia cắt

TPO - Do mưa lớn kéo dài, tuyến quốc lộ 43 tại Km0+200, thuộc xã Tường Hạ (tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn tuyến đường lên xã Kim Bon, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, tiêu thụ nông sản của hơn 1.000 hộ dân.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Tường Hạ cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 và số 5, vết nứt trên tuyến quốc lộ 43 phát triển mạnh. Đến ngày 2/9, sạt trượt xảy ra nghiêm trọng; ngày 7/9, toàn bộ khối đất đá đã sụt xuống, làm đứt gãy tuyến đường tại Km0+200 (ngã ba bản Pa, xã Tường Hạ). Đây là tuyến huyết mạch kết nối xã Tường Hạ đi xã Kim Bon.

Hiện trường sạt lở trên quốc lộ 43 tại xã Tường Hạ.

“Khu vực sạt lở bị đứt gãy hoàn toàn một đoạn mặt đường dài khoảng 85m, rộng 15m, cao lên đỉnh đồi khoảng 150m. Toàn bộ nền và mặt đường bị sạt lở, khối lượng đất đá trượt xuống ước tính hơn 200 nghìn m³. Nền đất đã ngấm nước, yếu, nguy cơ sạt tiếp rất cao, việc khắc phục trong thời gian ngắn là không thể”, bà Hồng cho biết.

Trước tình hình khẩn cấp, xã Tường Hạ đã di dời khẩn cấp 10 hộ dân với 37 nhân khẩu sinh sống gần khu vực sạt lở. Đáng lo ngại, lượng đất đá trượt đã chắn khoảng 3/4 dòng suối Pa, khiến dòng chảy bị đổi hướng sang khu dân cư. Khi mưa lớn, nước dâng cao có thể gây ngập tràn, ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ dân khác với 45 nhân khẩu.

Sạt lở ảnh hưởng hơn 1.000 hộ dân xã Kim Bon.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng giăng dây, cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại; khảo sát, mở tuyến tránh tạm cho xe máy và người đi bộ; đồng thời duy trì lực lượng trực 24/24 để theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho nhân dân. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã cũng phối hợp cùng người dân di chuyển tài sản, bố trí chỗ ở tạm tại trụ sở xã Tường Tiến, huyện Yên Châu (cũ).

Vụ sạt lở đã ảnh hưởng nặng nề đến xã Kim Bon. Ông Ngô Đức Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Bon, tỉnh Sơn La cho biết: “Giao thông ách tắc đã gây khó khăn cho 7 bản, hơn 1.100 hộ dân với trên 7.000 nhân khẩu. Việc đi lại, sản xuất đình trệ, đầu tư công bị gián đoạn. Đặc biệt, khoảng 4.000 - 5.000 tấn ngô của người dân khó tiêu thụ, bị thương lái ép giá. Nếu tình trạng kéo dài, nông sản có nguy cơ hư hỏng, thiệt hại rất lớn cho nguồn thu nhập chính của người dân”.

Sạt lở quốc lộ 43, 5.000 tấn ngô của người dân có nguy cơ hư hỏng.

Trước mắt, xã Kim Bon đang phối hợp cùng xã Gia Phù khảo sát các tuyến đường vòng để giúp bà con vận chuyển nông sản. Tuy nhiên, các tuyến này đều xa, nhỏ hẹp, khó đi nên chi phí cao, nông sản bị giảm giá mạnh.

Ông Ngô Đức Dương cho biết, UBND hai xã Tường Hạ và Kim Bon đã có báo cáo khẩn lên UBND tỉnh Sơn La và các sở, ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và khẳng định đây là vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, phương án xử lý cụ thể nhằm khắc phục và khơi thông tuyến đường vẫn chưa được đưa ra. Người dân hai xã Tường Hạ và Kim Bon đang mong chờ sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh để sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như sản xuất của bà con.