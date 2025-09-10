Thấp thỏm sống bên quả đồi chờ sạt lở

TPO - Nhiều hộ dân ở xã miền núi Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đang phải thấp thỏm, lo sợ khi quả đồi phía sau nhà có nguy cơ sạt lở. Đất đá từ trên đồi chỉ cần một trận mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Chỉ tay về quả đồi phía sau nhà, ông Đặng Đình Chiến (trú khối 1, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, sau cơn bão số 5 vừa qua, một khối lượng đất đá đã đổ xuống khu vực sau nhà khiến khối ta luy bị sập đổ hoàn toàn.

“Thời gian này, tôi phải đến nhà con gái ở nhờ vì nguy cơ mất an toàn. Ban ngày về thăm nhà rồi lại đi, tài sản trong nhà quan trọng cũng phải di dời. Rất mong các cấp chính quyền địa phương quan tâm để gia đình sớm ổn định cuộc sống”, ông Chiến lo lắng.

Nhiều hộ dân ở khối 1, xã Tân Kỳ, Nghệ An thấp thỏm sống bên quả đồi chờ sạt lở

Không chỉ ông Chiến, nhiều hộ dân sống dọc quốc lộ 15 đang phải sống thấp thỏm, lo sợ khi quả đồi phía sau nhà có nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, tuyến đường điện thế chạy qua có nguy cơ bị gãy đổ. Sự việc này khiến nhiều hộ dân phải đóng cửa để đi “lánh nạn” vì nguy cơ mất an toàn rất cao.

“Có nhà nhưng chỉ dám ở những ngày nắng thôi, còn mùa mưa bão cả gia đình hầu như phải về nhà ông bà ngoại tá túc vì lo sợ sạt lở. Nhìn quả đồi phía sau nhà không biết đổ sập lúc nào”, chị Nguyễn Thị Hoa Mai chia sẻ.

Người dân lo sợ quả đồi phía sau nhà sạt lở.

Một lượng lớn đất đá tràn xuống cạnh nhà dân sau mưa bão.

Ông Hoàng Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, chính quyền địa phương đã khẳng định được mức độ nguy hiểm nên đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An để có phương án giải quyết.

“Hiện có 9 hộ dân với 30 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp. Khối lượng đất tương đối lớn, ngoài ra còn vướng mắc hệ thống điện lưới của điện lực. Xã đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An. Phía điện lực cũng đã về khảo sát, có phương án, quan trọng là kinh phí để giải quyết”, ông Sơn cho hay.

Theo ông Sơn, trước khi bão số 5 đổ bộ, chính quyền địa phương đã đến tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn. Bão tan, người dân đã quay trở lại nhà nhưng vẫn có hiện tượng sụt đất.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở cao

“Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở, thông báo cho người dân để có phương án đề phòng, đồng thời gặp thời tiết mưa gió là phải dời dân đi ngay. Xã mong muốn cấp trên kịp thời có phương án, chính sách nhanh chóng khắc phục để người dân an tâm an cư”, ông Sơn chia sẻ.