Ngổn ngang dự án sửa chữa taluy đường Trường Sơn Đông

TPO - Sau hơn 3 tháng khởi công, dự án sửa chữa taluy trên tuyến đường Trường Sơn Đông (thuộc xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn ngổn ngang đất đá, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn.

Theo đó, Dự án sửa chữa taluy trên tuyến đường Trường Sơn Đông do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Khu Quản lý Đường bộ III) điều hành, khởi công từ ngày 2/6/2025, dự kiến hoàn thành vào 30/8/2025.

Taluy dương vẫn còn tình trạng sụt đất.

Thế nhưng, do địa chất phức tạp cùng mưa lớn liên tục tại khu vực miền núi xã Sơn Tây, nên tiến độ bị chậm, nhiều hạng mục chưa kịp hoàn thiện. Hiện công trình được gia hạn thi công đến tháng 10/2025.

Dự án sửa chữa taluy trên tuyến đường Trường Sơn Đông (thuộc xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) ngổn ngang, lầy lội

Theo ghi nhận phóng viên, đường Trường Sơn Đông là tuyến huyết mạch ở khu vực miền núi Quảng Ngãi. Hiện nhiều hạng mục của công trình vẫn còn dang dở, hệ thống rào chắn và biển báo hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Qua kiểm tra hiện trường, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 (Khu Quản lý Đường bộ III) ghi nhận hàng loạt tồn tại: biển báo, rào chắn bị nghiêng ngả; cọc tiêu ngã đổ; dây phản quang đứt rời; bùn đất tràn ra mặt đường, vật liệu thải đổ tràn lan trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

Thời tiết mưa liên tục ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục toàn bộ các tồn tại, dừng ngay việc đổ thải bừa bãi và dọn sạch khối lượng đất đã tập kết trong hành lang an toàn đường bộ.

Đơn vị quản lý dự án và tư vấn giám sát phải thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ, yêu cầu nhà thầu chấn chỉnh những vi phạm về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Nếu phát hiện nhà thầu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản, báo cáo chủ đầu tư để xử lý theo quy định.

Người dân nhọc nhằn đi qua đoạn đường lầy lội bùn đất.

Người dân xã Sơn Tây bày tỏ nỗi lo trước mùa mưa bão đang cận kề. Ông Hồ Văn Lý (trú xã Sơn Tây) chia sẻ: “Đường Trường Sơn Đông vốn hay sạt lở vào mùa mưa. Nếu công trình sửa chữa taluy không hoàn thành sớm, nguy cơ sạt trượt, mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông sẽ rất lớn”.

Hiện cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị liên quan phải giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình và xử lý nghiêm nếu nhà thầu chây ì, không đảm bảo an toàn thi công, nhằm bảo vệ kết cấu công trình và an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông.