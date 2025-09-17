Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhiều tuyến đường phía tây Quảng Ngãi hư hỏng nặng

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa bão, hàng loạt tuyến đường giao thông ở khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị sạt lở, lầy lội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cản trở việc đi lại và vận chuyển giao thương hàng hóa của người dân.

Tuyến đường ĐH85 dài hơn 18km, nối từ ngã ba xã Đăk Môn đến xã biên giới Đăk Long (tỉnh Quảng Ngãi) đến nay đã hơn 30 năm sử dụng. Do hầu như không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, cộng với ảnh hưởng khắc nghiệt của mưa bão, con đường này xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Tại nhiều đoạn, mặt đường xuất hiện chằng chịt ổ gà, lầy lội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhất là vào mùa mưa, tình trạng sình lầy và sạt lở khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân bị ách tắc khó khăn.

03e02852a11c2b42720d.jpg
1982d2375b79d1278868.jpg
b674e2cd6b83e1ddb892.jpg
Mặt đường ĐH85 sình lầy, đoạn từ ngã ba xã Đăk Môn đến xã Đăk Long (tỉnh Quảng Ngãi).

Ông A Phin (trú xã Đăk Long) ngao ngán: “Ban đêm tầm nhìn hạn chế, người dân té ngã như cơm bữa. Mùa mưa thì nhiều đoạn ngập úng, sạt lở, đưa người đau ốm đi bệnh viện rất vất vả. Nông sản vận chuyển ra thị trường cũng hư hỏng bị thương lái ép giá hoặc chi phí vận chuyển đội lên cao".

Ông Vương Văn Đương - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long cho biết, xã đã báo cáo với Sở Xây dựng và UBND tỉnh, đề nghị tỉnh sớm khảo sát để sửa chữa trước mùa mưa bão.

43c9557adc34566a0f25.jpg
897104fb8db507eb5ea4.jpg
Tuyến đường ĐH85 xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.

Không chỉ ĐH85, tuyến đường ĐH83 dài gần 14km nối xã Đăk Pék với xã biên giới Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều năm không được đầu tư nâng cấp, mặt đường chi chít ổ gà, một số đoạn không thể lưu thông. “Bà con đi xe máy thường xuyên ngã, học sinh đi học cũng rất vất vả. Chúng tôi kiến nghị mãi mà đường vẫn chưa được sửa”, ông A Nghiên, người dân trú xã Đăk Pék chia sẻ.

Trên tuyến đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh (đoạn qua xã Măng Ri), một đoạn taluy âm bị khoét sâu làm nền, mặt đường sụt xuống, chỉ còn dải hẹp cho xe cộ đi lại. Đất đá, bê tông vỡ vụn trượt xuống taluy, tạo hố sạt lớn, trong khi vết nứt tiếp tục lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ đứt đường nếu mưa lớn kéo dài.

eefb1d9594db1e8547ca.jpg
Phương tiện lưu thông rất khó khăn khi qua tuyến đường ĐH83.

Ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, tuyến đường trên hư hỏng nặng sau các đợt mưa bão khiến việc đi lại rất khó khăn. Xe tải lớn không dám lưu thông, việc vận chuyển nông sản bị đình trệ, địa phương đã phải cắm biển cảnh báo để người dân chú ý khi qua lại.

Tại tuyến tránh đèo Măng Rơi (xã Tu Mơ Rông), taluy dương bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Vào mùa mưa, việc lưu thông qua đây chẳng khác nào đánh cược tính mạng. Trên Tỉnh lộ 673, đoạn từ xã Đăk Plô đi Xốp và Ngọc Linh, nhiều điểm sạt lở liên tiếp xuất hiện. Đáng lo nhất là có vị trí taluy âm tạo thành hàm ếch lớn, đe dọa phá gãy mặt đường bất cứ lúc nào nếu mưa còn kéo dài.

e558307787390d675428.jpg
Mưa xuống nước đọng lại thành vũng nước ở tuyến đường ĐH83.
d76935ad51e5dbbb82f4-2375.jpg
Vị trí sạt lở tại Tỉnh lộ 673.
84b71887ffce75902cdf.jpg
b3c1b89f5fd6d5888cc7.jpg
Tại tuyến đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh (đoạn qua xã Măng Ri), hư hỏng nặng.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh cho biết, từ ngày 17 - 19/9, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành khảo sát 15 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường do sở quản lý, tập trung tại khu vực phía tây.

“Mục tiêu là đánh giá mức độ thiệt hại, xác định vị trí hư hỏng cần ưu tiên xử lý, đề xuất phương án khắc phục, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt”, ông Nhân nói.

Nguyễn Ngọc
