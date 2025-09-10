Hà Nội chỉ đạo xử lý khẩn vụ sạt lở đất, nhiều nhà lún nghiêng tại xã Suối Hai

TPO - Sau bão số 5, một số hộ dân ở thôn 1, thôn 6, thôn 7, thôn 9 và thôn Lâm nghiệp thuộc xã Suối Hai đang phải đối mặt nguy cơ sạt lở đất, nhiều nhà bị nứt, nghiêng, buộc phải di dời khẩn cấp...

Ngày 9/9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền về việc tình trạng ngập úng, mất an toàn hồ đập, sạt lở đất sau cơn bão số 5 (KAJIKI) trên địa bàn xã Suối Hai.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét nội dung báo cáo của UBND xã Suối Hai. Đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu vực có sự cố; chủ động triển khai các biện pháp xử lý tạm thời, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phương án xử lý lâu dài, giải pháp đầu tư để phòng ngừa sự cố tái diễn trong những năm tiếp theo. Báo cáo UBND thành phố Hà Nội trước ngày 20/9/2025.

Sạt lở tại xã Suối Hai sau cơn bão. Ảnh: UBND TP Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội giao UBND xã Suối Hai tiếp tục triển khai nghiêm túc phương án “4 tại chỗ”; huy động lực lượng tuần tra, canh gác, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí xung yếu; chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến sự cố và kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, UBND xã Suối Hai đã có báo cáo ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn: Cụ thể, sau ảnh hưởng của bão, trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều sự cố ngập úng, sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ đập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, tại thôn Cẩm Phương, nước từ núi Ba Vì đổ về gây ngập úng hơn 6 ha, ảnh hưởng 20 hộ dân và trụ sở công an xã. Một số hộ dân ở thôn 1, thôn 6, thôn 7, thôn 9 và thôn Lâm nghiệp đang phải đối mặt nguy cơ sạt lở đất, nhiều nhà bị nứt, nghiêng, buộc phải di dời khẩn cấp. Đặc biệt, khu vực hồ Tiên Sa ( hồ Hóc Cua) xuất hiện sạt lở taluy âm bờ kè dài khoảng 60m, đe dọa mất an toàn hồ đập và hàng chục hộ dân phía hạ lưu...

UBND xã Suối Hai đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan sớm kiểm tra, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật tham mưu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các vị trí nguy hiểm và hỗ trợ kinh phí đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân phải di chuyển chỗ ở, nhất là chi phí ăn uống, sinh hoạt để duy trì cuộc sống. Hỗ trợ kinh phí xây dựng các hạng mục chống sạt lở tại thôn 6, thôn 7; mở rộng cống qua đường 414 và cải tạo hệ thống thoát nước tại thôn Cẩm Phương. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Thủy lợi Sông Tích cải tạo, nâng cấp tràn và đường tràn hồ Tiên Sa (Hóc Cua), đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ.