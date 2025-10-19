Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Núi nứt toác, đe dọa 61 hộ dân ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Núi Gò Oát (thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện vết nứt ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100m, rộng 0,6m, chiều sâu khoảng 1m và có chiều hướng mở rộng. Sự an toàn của 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống ngay dưới chân núi bị đe dọa.

Tối 19/10, lãnh đạo UBND xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, xã đã tiến hành kiểm tra các vị trí điểm có nguy cơ sạt lở núi Gò Oát theo thông tin phản ánh của người dân.

Theo người dân sinh sống dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang, xã Ba Vinh), những vết nứt trên sườn núi được người dân phát hiện cách đây 4 năm. Hằng năm, vào mùa mưa từ tháng 11 - 12, thường xuất hiện nhiều nước mạch ngầm trên núi chảy ra bất thường, nguy cơ sạt lở núi là rất cao, khu vực cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

0d2e5a99f05f7d01244e.jpg
Người dân và chính quyền địa phương đang lo ngại về vết nứt ở sườn núi Gò Oát.

UBND xã Ba Vinh đã tổ chức kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở núi, nhận thấy có 2 vị trí ảnh hưởng gần khu dân cư, điểm thứ 1 trên núi Gò Oát có nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn trên địa bàn xã.

Điểm thứ 2 nằm trên sườn núi có độ dốc 45%, khảo sát cho thấy có vết nứt đất ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100 m, rộng 0,6m, chiều sâu khoảng 1m. Khu vực xung quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, nếu xảy ra sạt sẽ lăn đất đá xuống khu dân cư.

623ccd3261f4ecaab5e5.jpg
f89fd5287feef2b0abff.jpg
Vết nứt trên núi Gò Oát có chiều hướng mở rộng, nguy cơ sạt lở núi rất cao.

Được biết, toàn thôn Ba Lang hiện có 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống ngay dưới chân núi Gò Oát.

“Sau khi đi kiểm tra hiện trường và nhận thấy mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, địa phương đã lên phương án di dời người dân sinh sống ở khu vực này trong mùa mưa lũ sắp tới. Còn về lâu dài địa phương sẽ kiến nghị cấp trên có chính sách hay cơ chế giúp đỡ người dân ở đây có chỗ ở mới ổn định”, lãnh đạo UBND xã Ba Vinh nói.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#Nguy cơ sạt lở núi Gò Oát #Đe dọa cộng đồng dân cư #Hiện tượng nứt và rò rỉ nước ngầm #Biện pháp di dời khẩn cấp #Ảnh hưởng mùa mưa đến địa chất #Khuyến cáo an toàn giao thông #Chính sách hỗ trợ dân cư #Quan trắc địa chất và cảnh báo sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục