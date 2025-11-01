Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nước dâng nhanh, người dân hạ du hồ Kẻ Gỗ gấp rút đưa tài sản đi 'tránh lũ'

Hoài Nam

TPO - Dọc tuyến đê dẫn nước hồ Kẻ Gỗ, ô tô được người dân dựng dọc bên đường để phòng ngập khi mực nước lũ dâng cao. Nhiều máy móc, thiết bị cũng được bọc bạt, di chuyển đến nơi an toàn.

Nước lên nhanh, người dân hạ du hồ Kẻ Gỗ đưa ô tô, trâu bò đi tránh lũ. (Clip: Hoài Nam)
tp-anh-lu-cam-due-o983.jpg
Ngày 1/11, ghi nhận của phóng viên, do mưa lớn nhiều ngày khiến một số tuyến đường tại vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu. Đặc biệt tại xã Cẩm Duệ, nước lũ dâng lên cao, hiện tại một số khu vực nằm sát bờ sông Ngàn Mọ bị ngập trên 1,5m.
tp-sjdgsjsj.jpg
tp-9333030.jpg
Sáng nay, một số người dân tại xã Cẩm Duệ đã được hỗ trợ di chuyển đến khu vực cao hơn nhằm đảm bảo an toàn. Ngành chức năng hiện đang triển khai công tác cứu hộ và hỗ trợ cần thiết.
tp-2jsksls.jpg
tp-2983393.jpg
Dọc tuyến đê dẫn nước hồ Kẻ Gỗ, hàng trăm ô tô được người dân dựng dọc hai bên đường để phòng ngập khi mực nước lũ dâng lên. Nhiều máy móc, thiết bị cũng được bọc bạt, di chuyển lên khu vực cao.
tp-shkskss.jpg
tp-sjsksksl.jpg
Nhiều hộ dân cũng khẩn trương đưa gia súc lên các khu vực cao ráo, đặc biệt là những bãi đất trống gần tuyến đường cao tốc, nhằm bảo đảm an toàn cho vật nuôi.
tp-sjdjdkdk.jpg
Người dân xã Cẩm Duệ cho biết, từ ngày hôm qua (31/10), họ đã bắt đầu kê cao tài sản, dọn đồ chạy lũ. "Năm nay chúng tôi chủ động để tránh thiệt hại như đợt lũ lịch sử năm 2020. Giờ cơ bản đồ đạc đã được kê cao, trong thôn giờ người già, trẻ em được đưa đến nơi an toàn", ông Nguyễn Tuấn, xã Cẩm Duệ cho hay.
tp-skssk.jpg
tp-3jsjsk.jpg
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã Cẩm Duệ có 3.965/5.193 hộ bị cô lập, 2.850 hộ ngập sâu (19/26 thôn), mực nước từ 1,2–2m, 46 tuyến đường với tổng chiều dài 24,56 km bị chia cắt, trong đó có Quốc lộ 8C, đường Duệ Thạch, Duệ Thành. Trong ảnh người dân địa phương di chuyển xe máy, ô tô lên khu vực đê nhằm tránh lũ.
tp-anh-lu-cam-due.jpg
Một người đàn ông xã Cẩm Duệ dùng thuyền nhỏ để chở cháu gái đến vị trí cao hơn để chạy lũ.
tp-nsjdkdks.jpg
"Trong đêm gia đình thức trắng để kê cao tài sản, dọn đồ chạy lũ. Đến sáng nay nước đã ngập vào nhà, chúng tôi đưa gia cầm lên vị trí cao hơn để tránh nước ngập. Hiện mực nước lũ đang lên rất nhanh, giờ chỉ mong ngớt mưa để hạn chế thiệt hại", bà Trần Thị Hương (60 tuổi, xã Cẩm Bình).

Sáng nay (1/11), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại một số điểm xung yếu trên địa bàn. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Cẩm Duệ, công tác vận hành hồ Kẻ Gỗ và hệ thống tiêu thoát úng tại vùng hạ du.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động xây dựng và kích hoạt các phương án ứng phó phù hợp, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Các địa phương cần rà soát, kiên quyết di dời người dân ở khu vực ngập sâu, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở cao; bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu đói.

Hoài Nam
