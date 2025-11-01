Nước dâng nhanh, người dân hạ du hồ Kẻ Gỗ gấp rút đưa tài sản đi 'tránh lũ'

TPO - Dọc tuyến đê dẫn nước hồ Kẻ Gỗ, ô tô được người dân dựng dọc bên đường để phòng ngập khi mực nước lũ dâng cao. Nhiều máy móc, thiết bị cũng được bọc bạt, di chuyển đến nơi an toàn.
Sáng nay, một số người dân tại xã Cẩm Duệ đã được hỗ trợ di chuyển đến khu vực cao hơn nhằm đảm bảo an toàn. Ngành chức năng hiện đang triển khai công tác cứu hộ và hỗ trợ cần thiết.
Dọc tuyến đê dẫn nước hồ Kẻ Gỗ, hàng trăm ô tô được người dân dựng dọc hai bên đường để phòng ngập khi mực nước lũ dâng lên. Nhiều máy móc, thiết bị cũng được bọc bạt, di chuyển lên khu vực cao.
Nhiều hộ dân cũng khẩn trương đưa gia súc lên các khu vực cao ráo, đặc biệt là những bãi đất trống gần tuyến đường cao tốc, nhằm bảo đảm an toàn cho vật nuôi.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã Cẩm Duệ có 3.965/5.193 hộ bị cô lập, 2.850 hộ ngập sâu (19/26 thôn), mực nước từ 1,2–2m, 46 tuyến đường với tổng chiều dài 24,56 km bị chia cắt, trong đó có Quốc lộ 8C, đường Duệ Thạch, Duệ Thành. Trong ảnh người dân địa phương di chuyển xe máy, ô tô lên khu vực đê nhằm tránh lũ.
Sáng nay (1/11), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại một số điểm xung yếu trên địa bàn. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Cẩm Duệ, công tác vận hành hồ Kẻ Gỗ và hệ thống tiêu thoát úng tại vùng hạ du.
Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động xây dựng và kích hoạt các phương án ứng phó phù hợp, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.
Các địa phương cần rà soát, kiên quyết di dời người dân ở khu vực ngập sâu, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở cao; bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu đói.