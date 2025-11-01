Nước dâng nhanh, người dân hạ du hồ Kẻ Gỗ gấp rút đưa tài sản đi 'tránh lũ'

Sáng nay (1/11), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại một số điểm xung yếu trên địa bàn. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Cẩm Duệ, công tác vận hành hồ Kẻ Gỗ và hệ thống tiêu thoát úng tại vùng hạ du.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động xây dựng và kích hoạt các phương án ứng phó phù hợp, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Các địa phương cần rà soát, kiên quyết di dời người dân ở khu vực ngập sâu, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở cao; bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu đói.