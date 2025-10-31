Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Hà Tĩnh

TPO - Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, trong ngày 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại phường Vũng Áng, địa phương hiện có 5 thôn đang bị ngập lụt, chia cắt tạm thời.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa phương cần khẩn trương hoàn tất công tác di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân; không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu nước sinh hoạt tại các điểm tránh trú lũ.

Trực tiếp thăm hỏi người dân đang được sơ tán, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống mưa lũ, sơ tán dân, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, tình hình thời tiết những ngày tới sẽ diễn biến phức tạp, vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh cần tập trung cao cho công tác ứng phó với mưa lũ, chủ động phương châm “4 tại chỗ”, phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ ở phường Vũng Áng.

Đặc biệt, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng cần tiếp tục duy trì lực lượng, thiết bị và tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn, lúc 10h ngày 31/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ là 31,76/32,5m, dung tích 319/345 triệu m3, đạt 92,5% thiết kế; hồ Sông Rác 24,14/23,2m, dung tích 124,5/124,5 triệu m3, đạt 100% thiết kế; hồ Ngàn Trươi 44,66/52m, dung tích 496,96/775,7 triệu m3, đạt 64,07% thiết kế. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã được vận hành xả tràn điều tiết nước.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, tỉnh đã ban hành công điện chỉ đạo các đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tập trung ứng phó. Các địa phương tổ chức sơ tán 700 hộ với hơn 1.000 người đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh đã triển khai các phương án di dời người dân đến vị trí an toàn tránh lũ.

Mưa lớn kéo dài đã khiến 1.346 hộ dân bị ngập lụt, tập trung ở các địa phương phía Nam của tỉnh như: phường Vũng Áng, phường Sông Trí, xã Kỳ Khang, xã Kỳ Văn... Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở, gây chia cắt giao thông.

Chiều ngày 31/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho hay, mưa lớn đã làm ngập một số tuyến đường gây chia cắt cục bộ và làm ngập trường học trên địa bàn các xã, phường thuộc huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (cũ). Do đó, hôm nay, toàn tỉnh đã có 51/676 cơ sở giáo dục với gần 37.000 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình của mưa lũ và nguy cơ ngập lụt; thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để chủ động phòng tránh và kịp thời thông báo nghỉ học nếu cần thiết đảm bảo tuyệt đối an toàn.