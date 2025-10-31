Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Huế - Đà Nẵng mưa lớn trở lại

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đêm nay (31/10), khu vực Huế - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có thể đón mưa lớn trở lại với lượng mưa đến đêm mai (1/11) khoảng 100-200mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Nghệ An – Quảng Trị là tâm điểm của đợt mưa lớn lần này với lượng mưa từ sáng sớm nay đến đêm mai cao nhất trên 500mm.

hue-mua.jpg
Huế - Đà Nẵng có thể đón mưa lớn trở lại từ đêm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Trung vẫn diễn biến rất phức tạp do hoạt động của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió.

Trong đợt mưa lần này, khu vực tâm điểm là Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Đêm qua và sáng sớm nay (31/10), khu vực này xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay có nơi trên 130mm như trạm Hồ Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 266.6mm, trạm Ba Đồn (Quảng Trị) 346mm.

Dự báo từ sáng sớm 31/10 đến hết đêm 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi mưa rất to trên 500mm.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng ngày hôm nay ít mưa. Từ đêm nay đến đêm mai (1/11) mưa lớn trở lại với lượng mưa từ 100-250mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Dự báo ngày và đêm 2/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở miền Trung có khả năng kéo dài đến ngày 4/11.

Do mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Gianh (Quảng Trị) đang lên. Lúc 1h sáng nay, lũ trên sông Gianh tại trạm Mai Hóa dưới báo động (BĐ)2 là 0,16m. Trong ngày hôm nay, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên, đạt đỉnh ở gần BĐ3, sau đó xuống dần và trên mức BĐ2 khoảng 0,6m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ hôm nay (31/10) đến ngày 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2- BĐ3, có sông trên mức BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2.

Dự báo nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị trong những ngày tới.

Tại khu vực Huế - Đà Nẵng lũ đang xuống. Lúc 1h sáng nay, lũ trên sông Bồ trên BĐ2, sông Hương dưới BĐ2, sông Vu Gia trên BĐ2, sông Thu Bồn trên BĐ3.

Trong ngày hôm nay, lũ trên sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2, sông Hương xuống mức BĐ2, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2. Dự báo trong đêm nay, lũ trên các sông tiếp tục xuống và ở mức BĐ1- BĐ2.

Tính đến tối qua còn khoảng 75 xã, phường vẫn bị ngập ở ba địa phương là Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị. Trong đó Huế còn 32 phường/xã ngập sâu từ 0,5-2m, Đà Nẵng còn 39 phường/xã trong đó 29 phường/xã ngập sâu, 10 phường/xã vẫn đang bị cô lập. Quảng Trị còn 4 xã ngập sâu từ 0,2-1m.

Dự báo trong hôm nay, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại thành phố Huế tiếp tục giảm nhanh.

Tính đến 18h30 tối qua (30/10), mưa lũ đã làm 22 người chết, mất tích, 24 người bị thương. Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nhất với 7 người chết, 4 người mất tích và 21 người bị thương. Huế có 2 người thiệt mạng, 6 người mất tích và một người bị thương. Quảng Trị có 2 người mất tích, Lâm Đồng có một người chết.

Mưa lũ cũng làm 52 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 50, Quảng Ngãi 2), 145 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 40, Lâm Đồng 11) và 123.677 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 168, Quảng Trị 1.236, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427 và Lâm Đồng 1.339).

Nguyễn Hoài
