Bếp ấm '0 đồng' ngày mưa lũ

TP - Huế cuối tháng 10, cả thành phố chìm trong mưa lũ lịch sử, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. Giữa khốn khó ấy, ở góc sân Trường Tiểu học Trường An (phường Thuận Hóa) có một bếp ăn nhỏ vẫn ngày đêm đỏ lửa, nhóm lên những ấm áp tình người và sự sẻ chia, thấu cảm.

Cô giáo Thân Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường kể rằng, ban đầu bếp chỉ dự định nấu vài chục suất cơm để hỗ trợ khẩn cấp cho những nơi bị mưa lũ gây chia cắt, cô lập. “Mục đích ban đầu chỉ vậy thôi, có ai ngờ lại lan tỏa đến nhiều mạnh thường quân, người hảo tâm. Chỉ vài ngày, bếp nhỏ đã tập hợp được nhiều người cùng góp sức”, cô giáo Hà nhớ lại.

Các tình nguyện viên tích cực chuẩn bị hàng nghìn suất cơm cứu trợ người dân vùng lũ

Trước đó, theo lời đề nghị của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (TP Huế), lãnh đạo Trường tiểu học Trường An đồng ý cho mượn bếp, dụng cụ và cùng chung tay nấu nhiều suất cơm nóng gửi cho đồng bào bị thiếu thốn thức ăn. Chỉ thời gian ngắn, nơi đây trở thành “bếp góp” tạo ra hàng nghìn suất cơm mỗi ngày để kịp thời chuyển đến những vùng khó khăn do thiên tai.

Chị Nguyệt Nga, một thành viên của “bếp 0 đồng Trường An”, cho biết: “Ai có gì thì góp nấy, miễn sao là nấu được cơm nóng, có đủ đầy thức ăn cho người dân lúc gặp thiên tai”. Và từ đó, căn bếp nhỏ của nhà trường vốn yên ắng giờ trở nên tất bật giữa những ngày mưa lũ khốc liệt.

Hiệu trưởng Thân Thị Thu Hà còn cho biết, “bếp 0 đồng Trường An” luôn giữ nguyên tắc là không nhận tiền. Mọi thứ đều do người dân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp trực tiếp bằng vật chất, thực phẩm như gạo, rau, thịt, trứng, thậm chí là những quả vả, quả cà, quả chanh, hay những vật phẩm mắm, muối xứ Huế. Chị Nguyễn Thị Ly, thành viên bếp, kể: “Có nhiều người gọi điện tới với mong muốn đóng góp gửi tiền cho bếp, tụi tui từ chối ngay. Cái chi cần cho nấu nướng tạo ra bữa ăn mà bị thiếu thì mình báo cho họ biết, nhờ họ mua giùm rồi gửi tới trường”.

Thức ăn được chế biến cẩn thận trước khi gửi đến người dân vùng lũ

Trong những ngày nước lũ còn dâng cao này, các vùng Hương Thọ, Hương Vinh, Hương Toàn, Phú Mậu… bị chia cắt, cô lập. Ngay cả phương tiện ghe xuồng di chuyển vào những vùng rốn lũ cũng gặp phải nhiều khó khăn, nguy hiểm. Có nơi lực lượng cứu trợ thậm chí không thể tiếp cận bằng loại phương tiện thông dụng của ngày mưa lũ này. Vậy nhưng hàng trăm suất cơm vẫn đến được với vùng lũ mỗi ngày như một phép màu.

Drone đưa cơm cứu trợ

“Phép màu” đó đến từ đội Drone Việt Nam. Nắm được khó khăn kể trên, đội Drone Việt Nam nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ vận chuyển cơm thiện nguyện cho người dân vùng lũ. Những chiếc drone cỡ lớn đã mang hàng nghìn hộp cơm vượt qua mưa lũ mỗi ngày để đến với nhiều vùng còn bị chia cắt, cô lập ở Huế.

Những thực phẩm giàu dinh dưỡng này được người hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp trực tiếp cho “bếp 0 đồng Trường An”

Những hộp cơm được gói ghém chu đáo để vận chuyển bằng drone đến vùng lũ

Cô giáo Thân Thị Thu Hà xúc động: “Lần đầu tiên thấy những suất cơm của bếp 0 đồng bay lên trời bằng drone để cứu trợ vùng lũ, chúng tôi xúc động lắm. Đó không chỉ là những hộp cơm, mà là bao tấm lòng sẻ chia, gửi gắm vào”. Cũng với cách làm linh hoạt đó, vào trưa 30/10, đã có hơn 1.500 suất cơm thiện nguyện được chuyển đến vùng Hương Thọ ở gần thượng nguồn sông Hương (nay là phường Kim Long) bằng đường “không vận” của đội Drone Việt Nam. Đây là nơi nhiều ngày qua người dân có lúc bị “đứt bữa” do mưa lũ gây cô lập.