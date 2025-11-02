Xót xa cảnh hàng trăm nhà dân ngập sâu, cuộc sống người dân đảo lộn trong mưa lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị ngập sâu khoảng 2 mét. Toàn bộ tầng trệt ngập trong nước, người dân phải di chuyển lên gác nhà để sinh hoạt tạm, bám trụ chờ nước rút.