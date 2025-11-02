Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xót xa cảnh hàng trăm nhà dân ngập sâu, cuộc sống người dân đảo lộn trong mưa lũ

Hoài Nam

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị ngập sâu khoảng 2 mét. Toàn bộ tầng trệt ngập trong nước, người dân phải di chuyển lên gác nhà để sinh hoạt tạm, bám trụ chờ nước rút.

Hàng trăm nhà dân ngập sâu, cuộc sống người dân đảo lộn trong mưa lũ. (Clip: Hoài Nam)
tp-jhsgsjs.jpg
Mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua, cộng với việc hồ Kẻ Gỗ xả lũ, đã khiến nhiều khu vực hạ du chìm trong biển nước. Tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) có khoảng hơn 150 hộ dân ngập sâu, có nơi nước dâng tới hơn 2 mét.
tp-jsgshkssk.jpg
Trước tình hình đó, nhiều gia đình phải khẩn trương di chuyển đồ đạc đến những ngôi nhà cao tầng hoặc sang nhà người quen ở khu vực an toàn hơn để tránh lũ. Trong ảnh, người dân ngồi trên gác nhà hai tầng để sinh hoạt, bám trụ chờ nước rút.
tp-sjhssksk.jpg
tp-anh-skhss.jpg
Tuyến đường dẫn vào thôn bị ngập sâu, toàn khu vực như chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà bị nước tràn vào, có nơi ngập đến tận cửa sổ. Một số hộ dân phải di chuyển toàn bộ sinh hoạt lên gác hai tầng để tránh lũ.
tp-lu-1.jpg
tp-shsksk.jpg
Đối với những gia đình nước ngập quá sâu, không thể trụ lại, họ buộc phải đóng cửa, rời bỏ nhà cửa và di chuyển đến khu vực cao hơn để sơ tán, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
hsjsk.jpg
"Hiện nước lên rất nhanh, người dân chúng tôi đang lo sợ lũ lịch sử năm 2020 lặp lại. Giờ toàn thôn ngập sâu, có nơi hơn 2m, nhiều gia đình buộc phải đóng cửa để sơ tán đi vùng khác tránh lũ. Có một số hộ nước lên nhanh, không kịp trở tay nên gây thiệt hại về tài sản", ông Nguyễn Đức Phượng (61 tuổi, thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) chia sẻ.
tp-jskssslk.jpg
Toàn bộ nước ngập sâu, giao thông chia cắt, người dân dùng thuyền để di chuyển qua lại, giúp đỡ nhau. Một số gia đình đi sơ tán hết, phải nhờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ bảo vệ tài sản.
tp-aksls.jpg
tp-lu-92830.jpg
Tại Hà Tĩnh, thời gian qua, người dân liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai, khiến đời sống gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều hộ gia đình tại xã Cẩm Duệ vẫn chưa kịp khắc phục thiệt hại sau hai cơn bão số 5 và số 10 vừa qua thì nay lại phải gồng mình chống chọi với mưa lũ.
tp-hsksks.jpg
Dòng nước đục ngầu bao trùm toàn khu vực, cuồn cuộn chảy qua từng con ngõ nhỏ, nhấn chìm nhiều nhà dân ở vùng hạ du Hà Tĩnh.
tp-jhgfjk.jpg
tp-lu-1.jpg
Ngày 1/11, lãnh đạo xã Cẩm Duệ cho biết, do mưa lớn nhiều ngày, đã khiến 19/26 thôn của xã đã bị cô lập hoàn toàn. Tính đến chiều cùng ngày, toàn xã có 3.995 hộ bị cô lập, trong đó 2.950 hộ ngập nước, nhiều thôn ngập sâu 1,3 - 2m, tập trung tại các thôn Trung Thành, Chu Trinh, Trần Phú, Quốc Tiến và Thống Nhất.
Hoài Nam
