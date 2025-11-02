Xót xa cảnh hàng trăm nhà dân ngập sâu, cuộc sống người dân đảo lộn trong mưa lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị ngập sâu khoảng 2 mét. Toàn bộ tầng trệt ngập trong nước, người dân phải di chuyển lên gác nhà để sinh hoạt tạm, bám trụ chờ nước rút.
Tuyến đường dẫn vào thôn bị ngập sâu, toàn khu vực như chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà bị nước tràn vào, có nơi ngập đến tận cửa sổ. Một số hộ dân phải di chuyển toàn bộ sinh hoạt lên gác hai tầng để tránh lũ.
Đối với những gia đình nước ngập quá sâu, không thể trụ lại, họ buộc phải đóng cửa, rời bỏ nhà cửa và di chuyển đến khu vực cao hơn để sơ tán, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Tại Hà Tĩnh, thời gian qua, người dân liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai, khiến đời sống gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều hộ gia đình tại xã Cẩm Duệ vẫn chưa kịp khắc phục thiệt hại sau hai cơn bão số 5 và số 10 vừa qua thì nay lại phải gồng mình chống chọi với mưa lũ.
Ngày 1/11, lãnh đạo xã Cẩm Duệ cho biết, do mưa lớn nhiều ngày, đã khiến 19/26 thôn của xã đã bị cô lập hoàn toàn. Tính đến chiều cùng ngày, toàn xã có 3.995 hộ bị cô lập, trong đó 2.950 hộ ngập nước, nhiều thôn ngập sâu 1,3 - 2m, tập trung tại các thôn Trung Thành, Chu Trinh, Trần Phú, Quốc Tiến và Thống Nhất.