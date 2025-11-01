Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Ngày 1/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Triệu Phong (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân xã Diên Sanh tổ chức giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Ngay sau khi nước rút, việc khắc phục hậu quả lũ lụt được triển khai khẩn trương. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đã cơ động về Trường Mầm non Hải Thành (xã Diên Sanh) vệ sinh trường lớp để các cháu sớm trở lại trường học.

Bộ đội triển khai vệ sinh trường lớp sau mưa lũ. Ảnh: XD.

Cùng với đó, ở một số gia đình chính sách và hộ dân bị ngập lụt nặng cũng được cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, khử khuẩn môi trường để bà con có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Bộ đội giúp người dân vùng lũ lụt Diên Sanh dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Ảnh: XD.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Triệu Phong và các lực lượng địa phương đã kịp thời giúp nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Qua đó, góp phần củng cố và tô thắm mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân trong tình hình mới.