Đất đá sạt lở chắn ngang quốc lộ, giao thông bị chia cắt

TPO - Mưa lớn kéo dài đã khiến một số điểm ở tuyến quốc lộ 46C và quốc lộ 16 bị sạt lở. Lực lượng chức năng đang được huy động khẩn trương khắc phục để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Ngày 2/11, ông Dềnh Bá Lồng - Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ (Nghệ An) cho biết, mưa lớn nhiều ngày đã khiến tuyến quốc lộ 16 đi qua địa bàn xã bị sạt lở một số điểm, gây chia cắt giao thông.

Cụ thể, vào chiều 1/11, đoạn đường đi qua bản Huồi Đun và bản Huồi Thăng đã bị một lượng lớn đất đá trên núi sạt lở xuống chắn ngang đường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã huy động máy móc, phương tiện và nhân lực khẩn trương khắc phục, thu dọn đất đá để đảm bảo an toàn giao thông.

Đến 17h30’ cùng ngày, điểm sạt lở đã được san gạt và tạm thông tuyến. Tuy nhiên do mưa lớn liên tục, đến 19h30’ cùng ngày, đất đá trên núi tiếp tục sạt lở xuống gây chia cắt giao thông.

Sau 2 giờ đồng hồ tạm thông, quốc lộ 16 tiếp tục bị sạt lở gây chia cắt giao thông.

Chính quyền xã Huồi Tụ phải thông báo cho các phương tiện không đi qua khu vực đường sạt lở để đảm bảo an toàn.

Đến sáng 2/11, lực lượng chức năng đang cố gắng san gạt đất đá để thông đường, giúp người dân và các phương tiện có thể lưu thông qua lại.

Sáng 2/11, lực lượng chức năng đã huy động máy múc đến san gạt để giao thông thông suốt.

Trước đó vào chiều 1/11, tuyến Quốc lộ 46C đoạn qua thôn 1 (xóm Hà Long, xã Kim Bảng, Nghệ An) cũng xảy ra sự cố sạt lở nền đường nghiêm trọng.

Cụ thể, ban đầu người dân phát hiện những vết nứt chạy dọc đường Quốc lộ 46C phía sát mép bờ sông Lam. Nền đường sau đó xảy ra tình trạng sạt lở, có điểm ăn sâu vào gần 1/2 mặt đường.

Tuyến Quốc lộ 46C xuất hiện những vết nứt và sạt lở sâu vào nền đường.

Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Sở Xây dựng Nghệ An đã rào chắn khu vực sạt lở, cắm biển cấm người và phương tiện đi vào khu vực này. UBND xã Kim Bảng cũng đã cắt cử cán bộ hướng dẫn, phân luồng cho người tham gia giao thông qua vị trí nói trên.