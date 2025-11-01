Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Trâu lạ xuất hiện tấn công hàng loạt người dân ở xã miền núi Nghệ An

Ngọc Tú
TPO - Chỉ trong ít ngày, con trâu lạ xuất hiện đã rượt đuổi tấn công 7 người. May mắn, người dân đều chủ động phòng tránh nên không có ai bị thương.

Ngày 1/11, ông Hà Vĩnh Ước - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn (Nghệ An) cho biết, 3 ngày qua trên địa bàn xã xuất hiện một con trâu lạ lớn liên tục rượt đuổi, tấn công người dân.

Cụ thể, ngày 28/10, người dân phát hiện tại bản Quăn xuất hiện một con trâu đực lạ nặng khoảng 250kg. Toàn thân con trâu có màu đen, cổ, đuôi và chân có màu trắng.

572372821-1330930168475708-6057729296035375925-n.jpg
Con trâu lạ xuất hiện tại bản Quăn (xã Bình Chuẩn, Nghệ An) rồi tấn công hàng loạt người dân.

Mỗi khi thấy người đến gần, con trâu hung dữ rượt theo tấn công. Chỉ trong 3 ngày qua, đã có 7 người dân trên địa bàn bị con trâu này rượt đuổi tấn công. May mắn người dân đã được chủ động phòng tránh nên không có ai bị thương.

Trước thực trạng trên, xã Bình Chuẩn đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu của trâu đồng thời cảnh báo người dân không được đến gần con trâu lạ để tránh bị tấn công nguy hiểm.

Video con trâu lạ xuất hiện tại bản Quăn (xã Bình Chuẩn, Nghệ An) và liên tục tấn công người.

“Hôm nay có 2 hộ dân trú trên địa bàn xã và xã Nga My đã đến phối hợp với lực lượng chức năng đi tìm trâu để nhận dạng. Tuy nhiên trâu không ở cố định một vị trí nên hiện chưa tìm thấy”, Phó Chủ tịch xã Bình Chuẩn nói và cho biết, con trâu này có thể là của người dân nuôi và bị lạc đến đây. Khi thấy người lạ đã lao đến tấn công người.

Hiện xã Bình Chuẩn giao Ban quản lý bản Quăn tổ chức, phân công người theo dõi lộ trình và phạm vi hoạt động của cá thể trâu nói trên để kịp thời phòng tránh, xử lý.

Ngọc Tú
