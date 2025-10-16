Tạm giữ hình sự người đàn ông tấn công, cầm bút đòi “chọc vào mặt” nữ bác sĩ

TPO - Một nữ bác sĩ ở Nghệ An đang ngồi bất ngờ bị một người đàn ông xông vào hành hung, cầm bút đòi “chọc vào mặt”.

Tối 16/10, Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hòa (SN 1979, trú xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Clip người đàn ông xông vào phòng khám, cầm bút tấn công nữ bác sĩ.

Trước đó, ngày 14/10, Hòa đưa em trai 41 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu thăm khám do bị chuột cắn khiến sốt cao. Tại phòng hành chính của khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy mời người nhà đến làm giấy tờ.

Khi bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại để liên lạc, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ ra khó chịu, to tiếng chửi bới. Hòa sau đó chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Thúy và đe dọa "chọc vào mắt".

Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bác sĩ Thúy đứng dậy can ngăn, kéo Hòa ra ngoài. Toàn bộ diễn biến sụ việc được camera an ninh bệnh viện ghi lại.

Đối tượng Lê Văn Hòa

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Hòa khai, nghĩ bác sĩ làm thủ tục chậm nên to tiếng, do trước đó có uống rượu bia nên bức xúc không làm chủ được hành vi.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.