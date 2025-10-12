Tạm giữ hình sự 'nữ quái' buôn hàng cấm qua biên giới

TPO - Sau khi phạm tội, lẩn trốn trong khoảng thời gian gần một năm, đối tượng Hoàng Thị Duyên (SN 1988), trú tại xóm Nà Khoang, xã Trà Lĩnh, Cao Bằng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đầu thú về hành vi “Buôn bán hàng cấm” quy định tại khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Duyên để điều tra về hành vi vận chuyển số lượng lớn thuốc lá sang bên kia biên giới Trung Quốc.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8 đến tháng 11/2024, Duyên nhận làm đầu mối vận chuyển thuốc lá điếu thành phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài cho một chủ hàng là người Trung Quốc. Duyên khai nhận đã nhận hàng do Lương Văn Hoàng (SN 1985, trú tại tỉnh Tuyên Quang) vận chuyển từ các tỉnh miền xuôi lên Cao Bằng, sau đó thuê người đưa qua khu vực gần cửa khẩu Trà Lĩnh để giao cho chủ hàng bên Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, nhằm hưởng tiền công.

Đối tượng Hoàng Thị Duyên (bên phải) khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

Ngày 29/11/2024, trong quá trình vận chuyển 10.380 bao thuốc lá điếu có nguồn gốc từ nước ngoài lên xã Trà Lĩnh để giao cho Duyên, Lương Văn Hoàng bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng. Sau khi sự việc xảy ra, Duyên rời khỏi địa phương. Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Hoàng Thị Duyên về tội “Buôn bán hàng cấm”. Đến ngày 11/10/2025, Duyên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.