Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Sát hại hàng xóm do tranh chấp ranh giới đất

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lò Văn Khiêm (SN 1995), trú tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp (tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Lò Văn Quân (SN 1971), trú cùng bản với nghi phạm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và điều tra, làm rõ vụ việc.

12759.jpg
Đối tượng Lò Văn Khiêm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Tại cơ quan công an, Lò Văn Khiêm khai, trước khi xảy ra vụ việc, Khiêm thấy anh Quân đang rào hàng rào giáp ranh giữa hai nhà. Khiêm lên tiếng nhắc nhở thì hai bên xảy ra cãi vã. Anh Quân dùng gậy ném về phía nhà Khiêm, thách thức đánh nhau. Khiêm xuống đường gặp anh Quân, bị anh này cầm gậy vụt vào lưng.

Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực khiến anh Quân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi cất lại hung khí.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Lò Văn Khiêm để điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt
#Vụ án mạng tranh chấp đất đai #Giết người do mâu thuẫn ranh giới #Điều tra vụ án tại Lai Châu #Hành vi côn đồ và truy tố hình sự #Tình tiết vụ án và thủ đoạn che giấu chứng cứ

Xem thêm

Cùng chuyên mục