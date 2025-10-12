Sát hại hàng xóm do tranh chấp ranh giới đất

TPO - Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lò Văn Khiêm (SN 1995), trú tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp (tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Lò Văn Quân (SN 1971), trú cùng bản với nghi phạm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Lò Văn Khiêm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Tại cơ quan công an, Lò Văn Khiêm khai, trước khi xảy ra vụ việc, Khiêm thấy anh Quân đang rào hàng rào giáp ranh giữa hai nhà. Khiêm lên tiếng nhắc nhở thì hai bên xảy ra cãi vã. Anh Quân dùng gậy ném về phía nhà Khiêm, thách thức đánh nhau. Khiêm xuống đường gặp anh Quân, bị anh này cầm gậy vụt vào lưng.

Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực khiến anh Quân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi cất lại hung khí.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Lò Văn Khiêm để điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.