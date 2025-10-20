Chặn xe đánh người hộc máu miệng rồi quát 'mày biết tao là ai không?'

TPO - Chiều 20/10, Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã xác định được danh tính đối tượng tấn công người điều khiển xe máy trên đường Y Moan Ênuôl.

Theo trình bày của anh T.Q.T. (30 tuổi, quê Lâm Đồng), sự việc xảy ra vào khoảng 8h20 sáng cùng ngày.

Khi đang điều khiển xe máy trên đường Y Moan Ênuôl (phường Buôn Ma Thuột), anh T. bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đầu, lớn tiếng chửi bới rồi lao vào đánh tới tấp.

Sau khi đấm, đá liên tiếp vào người anh T., người này lên xe bỏ đi.

Bị thương ở miệng và đau nhiều vị trí trên cơ thể, anh T. đã đến công an phường trình báo, sau đó vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

“Tôi bị đánh bất ngờ, máu chảy ở miệng và vẫn còn choáng. Hiện bác sĩ đang kiểm tra để đưa ra hướng điều trị”, anh T. nói.

Anh T. bị đánh đến chảy máu miệng.

Hình ảnh từ các clip cho thấy, người đàn ông điều khiển xe máy nhiều lần lao vào hành hung anh T.

Khi nạn nhân chạy theo yêu cầu người này ở lại giải quyết, đối tượng tiếp tục quay lại đấm đá, vừa chửi bới vừa đe dọa: “Mày biết tao là ai không?”.

Sau khi nhận thông tin, Công an phường Buôn Ma Thuột vào cuộc, xác minh người tấn công anh T là ông L.P.H. (41 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột).

Lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết, giữa 2 người không có mâu thuẫn. Ông H. bị bệnh tâm thần, vừa xuất viện. Khi lực lượng công an vào nhà làm việc, ông này cũng chống đối.

Phía công an đang phối hợp cùng gia đình để đưa người này vào bệnh viện tâm thần; đồng thời đề nghị gia đình hỗ trợ thuốc men cho nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.