Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chặn xe đánh người hộc máu miệng rồi quát 'mày biết tao là ai không?'

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 20/10, Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã xác định được danh tính đối tượng tấn công người điều khiển xe máy trên đường Y Moan Ênuôl.

Theo trình bày của anh T.Q.T. (30 tuổi, quê Lâm Đồng), sự việc xảy ra vào khoảng 8h20 sáng cùng ngày.

Khi đang điều khiển xe máy trên đường Y Moan Ênuôl (phường Buôn Ma Thuột), anh T. bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đầu, lớn tiếng chửi bới rồi lao vào đánh tới tấp.

Sau khi đấm, đá liên tiếp vào người anh T., người này lên xe bỏ đi.

Bị thương ở miệng và đau nhiều vị trí trên cơ thể, anh T. đã đến công an phường trình báo, sau đó vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

“Tôi bị đánh bất ngờ, máu chảy ở miệng và vẫn còn choáng. Hiện bác sĩ đang kiểm tra để đưa ra hướng điều trị”, anh T. nói.

tien-phong-131-5263.jpg
Anh T. bị đánh đến chảy máu miệng.

Hình ảnh từ các clip cho thấy, người đàn ông điều khiển xe máy nhiều lần lao vào hành hung anh T.

Khi nạn nhân chạy theo yêu cầu người này ở lại giải quyết, đối tượng tiếp tục quay lại đấm đá, vừa chửi bới vừa đe dọa: “Mày biết tao là ai không?”.

Sau khi nhận thông tin, Công an phường Buôn Ma Thuột vào cuộc, xác minh người tấn công anh T là ông L.P.H. (41 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột).

Lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết, giữa 2 người không có mâu thuẫn. Ông H. bị bệnh tâm thần, vừa xuất viện. Khi lực lượng công an vào nhà làm việc, ông này cũng chống đối.

Phía công an đang phối hợp cùng gia đình để đưa người này vào bệnh viện tâm thần; đồng thời đề nghị gia đình hỗ trợ thuốc men cho nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #hành hung #điều tra #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục