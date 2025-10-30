Trồng tre chống sạt lở, giúp dân bản biên giới có sinh kế phát triển kinh tế

TPO - Những bụi tre được trồng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An) không chỉ giúp chống sạt lở, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân bản địa.

Trận mưa lũ lịch sử hồi tháng 7 đã khiến hàng chục ngôi nhà của người dân xã Mỹ Lý (Nghệ An) bị cuốn trôi, nhiều diện tích đất sản xuất bị sạt lở nghiêm trọng.

Đứng trước khó khăn chồng chất của người dân, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng chính quyền xã Mỹ Lý đã tìm cách giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế trên chính mảnh đất của mình.

Mô hình “Lũy tre giữ đất biên cương” gắn với phát triển kinh tế được thực hiện tại 5 bản của xã Mỹ Lý, nơi vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề sau trận bão lũ lịch sử.

Mô hình “Lũy tre giữ đất biên cương” gắn với phát triển kinh tế được lựa chọn triển khai tại 5 bản chịu thiệt hại nặng nề nhất của xã gồm: Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên, Xốp Tụ và Hòa Lý.

Theo đó, mô hình triển khai với hơn 2.000 cây tre tứ quý được trao tặng cho 158 hộ dân bị thiệt hại nhà ở sau trận lũ lụt. “Cây tre tứ quý là một loại cây có khả năng giữ đất, chống sạt lở rất tốt. Không những thế, mô hình này còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương”, ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (Nghệ An) nói và cho biết thêm, thời gian tới khi mô hình đạt hiệu quả tốt, diện tích trồng tre sẽ được mở rộng nhiều hơn nữa.

Các cán bộ chiến sĩ chia sẻ về cây giống tre tứ quý cũng như đặc điểm để người dân chăm sóc.

Tại buổi lễ ra quân, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Mỹ Lý đã tận tình hướng dẫn các hộ dân từ cách trồng đến cách chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây trồng. Đồng thời hướng dẫn người dân thường xuyên tổ chức các buổi dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Những khóm tre đầu tiên được trồng xuống các bản làng ở xã Mỹ Lý không chỉ là mầm cây, mà còn là mầm hy vọng, biểu tượng cho ý chí vươn lên của người dân vùng biên sau thiên tai.

Hướng dẫn người dân cách trồng.

Trung tá Hoàng Thế Ngọc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: “Chúng tôi sẽ đồng hành cùng chính quyền và bà con nhân dân trong suốt quá trình triển khai, đảm bảo mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng biên giới xanh, bình yên, giúp người dân có thêm sinh kế để phát triển kinh tế”.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng tre, dịp này Đồn Biên phòng Mỹ Lý còn trao tặng nhiều trang thiết bị thiết thực cho các điểm trường, các hộ dân trên địa bàn như: loa kéo, bếp đun tiện lợi cho các điểm trường và hộ dân, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của người dân và các em học sinh sau bão lũ.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý còn trao tặng nhiều trang thiết bị thiết thực cho các điểm trường, các hộ dân trên địa bàn.

“Lũy tre giữ đất biên cương” không chỉ đơn thuần là một mô hình trồng trọt, mà còn là minh chứng cho cách làm sáng tạo, nhân văn trong việc giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần xây dựng biên giới xanh, vững bền.

2000 cây tre giống được trao tặng đến 158 hộ dân bị thiệt hại nhà cửa, tài sản ở xã Mỹ Lý.