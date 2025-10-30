Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Trồng tre chống sạt lở, giúp dân bản biên giới có sinh kế phát triển kinh tế

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những bụi tre được trồng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An) không chỉ giúp chống sạt lở, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân bản địa.

Trận mưa lũ lịch sử hồi tháng 7 đã khiến hàng chục ngôi nhà của người dân xã Mỹ Lý (Nghệ An) bị cuốn trôi, nhiều diện tích đất sản xuất bị sạt lở nghiêm trọng.

Đứng trước khó khăn chồng chất của người dân, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng chính quyền xã Mỹ Lý đã tìm cách giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế trên chính mảnh đất của mình.

571165967-3459029600901534-3878076232084096441-n.jpg
Mô hình “Lũy tre giữ đất biên cương” gắn với phát triển kinh tế được thực hiện tại 5 bản của xã Mỹ Lý, nơi vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề sau trận bão lũ lịch sử.

Mô hình “Lũy tre giữ đất biên cương” gắn với phát triển kinh tế được lựa chọn triển khai tại 5 bản chịu thiệt hại nặng nề nhất của xã gồm: Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên, Xốp Tụ và Hòa Lý.

Theo đó, mô hình triển khai với hơn 2.000 cây tre tứ quý được trao tặng cho 158 hộ dân bị thiệt hại nhà ở sau trận lũ lụt. “Cây tre tứ quý là một loại cây có khả năng giữ đất, chống sạt lở rất tốt. Không những thế, mô hình này còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương”, ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (Nghệ An) nói và cho biết thêm, thời gian tới khi mô hình đạt hiệu quả tốt, diện tích trồng tre sẽ được mở rộng nhiều hơn nữa.

571778471-3459029584234869-8161537891661335288-n.jpg
Các cán bộ chiến sĩ chia sẻ về cây giống tre tứ quý cũng như đặc điểm để người dân chăm sóc.

Tại buổi lễ ra quân, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Mỹ Lý đã tận tình hướng dẫn các hộ dân từ cách trồng đến cách chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây trồng. Đồng thời hướng dẫn người dân thường xuyên tổ chức các buổi dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Những khóm tre đầu tiên được trồng xuống các bản làng ở xã Mỹ Lý không chỉ là mầm cây, mà còn là mầm hy vọng, biểu tượng cho ý chí vươn lên của người dân vùng biên sau thiên tai.

572168937-3459029707568190-278751296111886437-n.jpg
Hướng dẫn người dân cách trồng.

Trung tá Hoàng Thế Ngọc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: “Chúng tôi sẽ đồng hành cùng chính quyền và bà con nhân dân trong suốt quá trình triển khai, đảm bảo mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng biên giới xanh, bình yên, giúp người dân có thêm sinh kế để phát triển kinh tế”.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng tre, dịp này Đồn Biên phòng Mỹ Lý còn trao tặng nhiều trang thiết bị thiết thực cho các điểm trường, các hộ dân trên địa bàn như: loa kéo, bếp đun tiện lợi cho các điểm trường và hộ dân, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của người dân và các em học sinh sau bão lũ.

572773068-3459029847568176-3090118699924830769-n.jpg
Đồn Biên phòng Mỹ Lý còn trao tặng nhiều trang thiết bị thiết thực cho các điểm trường, các hộ dân trên địa bàn.

“Lũy tre giữ đất biên cương” không chỉ đơn thuần là một mô hình trồng trọt, mà còn là minh chứng cho cách làm sáng tạo, nhân văn trong việc giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần xây dựng biên giới xanh, vững bền.

571143357-3459029747568186-5833230381884267013-n.jpg
2000 cây tre giống được trao tặng đến 158 hộ dân bị thiệt hại nhà cửa, tài sản ở xã Mỹ Lý.
571020181-3459029724234855-2739112986089698220-n.jpg
Mô hình “Lũy tre giữ đất biên cương” kỳ vọng sẽ giúp người dân bản địa có thêm thu nhập bền vững, vươn lên thoát nghèo.
Ngọc Tú
#giảm nghèo #thoát nghèo #lũy tre biên cương #lũy tre giữ đất biên cương #xóa đói giảm nghèo bền vững #Nghệ An #tre tứ quý #lũ lụt #tre siêu măng

Xem thêm

Cùng chuyên mục