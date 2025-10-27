Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Biến đồi cằn cỗi thành vườn tiền tỷ, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trồng chanh tứ quý, biến triền đồi cằn cỗi thành vườn tiền tỷ, ông Lương Văn Tuyên ở xã Hàm Yên (Tuyên Quang) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Mô hình của ông không chỉ giúp gia đình thoát nghèo mà còn lan tỏa cách làm kinh tế hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững ở vùng cao.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông đông anh em, tuổi 18, ông Tuyên gác lại giấc mơ học hành để phụ giúp cha mẹ làm rẫy. Những năm tháng cơ cực ấy sớm nhen trong ông câu hỏi: “Phải làm sao để thoát nghèo?”

Sau khi lập gia đình, không cam chịu mãi cảnh “chân lấm tay bùn”, ông quyết định đổi nghề. Ông vay mượn mua chiếc xe tải 3 tấn, chở hoa quả đi khắp nơi. Suốt 27 năm cầm vô lăng, ông rong ruổi buôn hoa quả từ Hàm Yên về Hà Nội, chủ yếu chở cam sành, nông sản của quê hương.

2.jpg
ông Lương Văn Tuyên ở xã Hàm Yên (Tuyên Quang) trồng chanh tứ quý, biến triền đồi cằn cỗi thành vườn tiền tỷ

Đến năm 2015, tuổi lớn, mắt đã kém, ông Tuyên quyết định dừng nghề lái xe. Nhận ra chanh tứ quý là loại cây dễ tiêu thụ, giá trị kinh tế cao, ông Tuyên mạnh dạn cải tạo đất đồi, làm bậc thang như ruộng lúa, bắt đầu trồng 4ha chanh.

Giữa đồi gió thổi lồng lộng, hàng chanh non tươi dần bén rễ, trụ vững trên đất dốc. “Trồng chanh không chỉ để hái quả, mà như nuôi con, phải để tâm, chăm từng chút”, ông Tuyên nói, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.

4.jpg
Chanh tứ quý ra quả bốn mùa, quả mùi thơm đặc trưng, không đắng khi pha nước nóng, nhiều vitamin C, dễ trồng và ít sâu bệnh

Ông chăm cỏ sạch, dùng phân chuồng hoai, hạn chế thuốc hóa học, giữ cho đất “sống”. Khi chanh ra hoa, ông che chắn kỹ, giữ ẩm thường xuyên trong mùa khô. Chính vì thế, vườn chanh của ông Tuyên có hệ thống tưới cây tự động hoạt động rất hiệu quả.

Đặc biệt, ông ghép cành chanh tứ quý vào gốc bưởi hai năm tuổi – một cách làm ít ai dám thử. “Rễ bưởi khỏe, bám sâu, chống chịu tốt. Ghép chanh lên, cây vừa bền vừa sai quả hơn trồng trực tiếp”, ông Tuyên giải thích.

1.jpg
Ông Tuyên sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật ghép cành, cách chăm cây, cung cấp giống chanh chất lượng cho các hộ dân khác.

Mỗi cành bưởi được ghép một đoạn chanh dài 2-4cm, bọc nilon giữ ẩm. Sau khoảng nửa tháng, khi mầm non bật dậy, ông tháo lớp bọc, bón thêm phân và tưới nước đều đặn. Nhờ kỹ thuật này, cây chỉ mất hơn một năm để ra hoa - nhanh gấp đôi cách trồng thường.

Tỷ lệ ghép sống đạt tới hơn 90%, năng suất vượt trội. Nhiều nông dân quanh vùng tìm đến học hỏi, xin giống, nhờ ông chỉ cách chăm sóc.

Đến nay, gia đình ông Tuyên sở hữu 7ha chanh tứ quý. Mỗi năm, vườn cho sản lượng khoảng 70 tấn quả, doanh thu trên 1 tỷ đồng. Chanh tứ quý ra quả quanh năm, cây nào cũng lẫn lộn hoa, quả non và quả chín - cảnh tượng hiếm thấy trên vùng đồi cằn cỗi này.

Ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 5-6 lao động địa phương, mỗi người thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng. “Vui nhất là mình không chỉlàm giàu cho gia đình, mà còn giúp được bà con quanh mình cùng có việc”, ông Tuyên nói.

Không giấu nghề, ông sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật ghép cành, cách chăm cây, cung cấp giống chanh chất lượng cho các hộ dân khác. Nhiều hộ ở Hàm Yên nhờ đó mà thoát nghèo, chuyển đất đồi kém hiệu quả thành vườn chanh sai quả.

Chanh tứ quý, hay còn gọi là chanh tứ thời, có nguồn gốc từ châu Mỹ, được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc vài năm gần đây. Loại chanh này có mùi thơm đặc trưng, không đắng khi pha nước nóng, nhiều vitamin C, dễ trồng và ít sâu bệnh. Điều đặc biệt là cây ra quả bốn mùa, trên cùng một cành có thể thấy cả hoa trắng, quả non xanh và quả chín vàng.

Ông Nông Trần Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Yên đánh giá, mô hình trồng chanh tứ quý đã được các hộ dân trên địa bàn xã thực hiện khoảng 10 năm trở lại đây. Những mô hình như của gia đình ông Tuyên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều gia đình áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào chăm sóc nên năng suất cao, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đức Anh
