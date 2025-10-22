Đưa 'đuông dừa' về nuôi, kỳ vọng giúp dân bản thoát nghèo

TPO - Đuông dừa vốn là món đặc sản ở vùng Tây Nam Bộ nhưng anh Lô Thái San đã mạnh dạn đưa mô hình về thử nghiệm tại Nghệ An rồi nhân rộng, giúp người dân bản địa có thêm sinh kế thoát nghèo.

Người tiên phong mang mô hình đuông dừa về nuôi thử nghiệm tại xã Sơn Lâm (Nghệ An) và bước đầu đã mang lại thành công này là anh Lô Thái San (SN 1996; Bí thư Chi đoàn bản Tân Ngọc), một đảng viên trẻ người dân tộc Thái.

Anh Lô Thái San kiểm tra các chậu nuôi đuông dừa.

Anh San kể, vốn sinh ra và lớn lên ở vùng đất còn nhiều khó khăn, nên bản thân luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Tình cờ biết đến mô hình nuôi đuông dừa, nhận thấy đây là vật nuôi mới lạ, ít rủi ro, vốn đầu tư thấp, anh San đã mạnh dạn bắt tay thử nghiệm.

“Ban đầu tôi bỏ ra 300 ngàn đồng mua 20 cặp con giống để nuôi thử, xem có khả thi không. Ai ngờ kết quả vượt xa mong đợi,” anh San kể và cho biết, sau 7 tháng nuôi, hiện anh đã có 30 chậu đuông dừa mang lại thu nhập ổn định hàng tháng.

Anh San cho hay, đuông dừa là loại ấu trùng sống trong thân cây dừa, có thể nuôi bằng nhiều loại phế phẩm nông nghiệp sẵn có. Nuôi đuông dừa không khó, không cần chuồng trại cầu kỳ, chỉ cần chậu nuôi, che đậy kín và giữ độ ẩm thích hợp.

Từ 20 cặp con giống ban đầu, anh San đã phát triển lên 30 chậu nuôi, cho thu nhập ổn định.

Thức ăn của đuông dừa có sẵn, chi phí rẻ và dễ kiếm như vỏ dừa, chuối chín, đu đủ, bã mía. Những thứ phụ phẩm nông nghiệp này được anh San trộn cùng bột ngô, ủ lên men rồi đổ vào chậu nuôi đã có sẵn các con giống. Sau khoảng 1 tuần, những con giống sẽ đẻ ra ấu trùng. Khoảng 1 tháng nuôi, đuông dừa sẽ cho thu hoạch.

"Mỗi chậu nuôi có chi phí thấp với khoảng khoảng 25 - 30 nghìn đồng tiền giống, chi phí thức ăn chỉ khoảng 1.000 đồng/ngày. Nuôi đuông không tốn nhiều công chăm sóc như gà, lợn, lại ít dịch bệnh. Hiệu quả kinh tế lại rất tốt” anh San chia sẻ.

Hiện giá bán đuông dừa dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg. Nhờ mô hình này, mỗi tháng anh San có thể thu về từ 6 - 7 triệu đồng. Đây là một nguồn thu lớn, ổn định, giúp gia đình anh San cải thiện đời sống rõ rệt. Đặc biệt, nhu cầu của thị trường ngày càng tăng, nhất là từ các nhà hàng đặc sản, khiến cơ sở nuôi của anh luôn “cháy hàng”.

Thức ăn nuôi đuông dừa là những phụ phẩm nông nghiệp như vỏ dừa, sắn, chuối.

Không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân, khi mô hình nuôi đã ổn định và hiệu quả, anh San tích cực chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi cho các đoàn viên, thanh niên và người dân trong xã. Anh mong muốn mô hình này được nhân rộng, giúp nhiều hộ gia đình khác có thêm sinh kế, tạo công ăn việc làm và thu nhập tốt. Từ đó, giúp người dân địa phương từng bước thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế.

Ông Trình Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm (Nghệ An) cho biết, mô hình nuôi đuông dừa là một mô hình mới trên địa bàn, bước đầu đã phát huy hiệu quả tốt. Một số hộ dân hiện cũng đã học hỏi, nhân giống và nuôi thử nghiệm mô hình nhỏ lẻ. Thời gian tới, chính quyền xã sẽ nghiên cứu với hy vọng giúp người dân có thêm mô hình để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

30 chậu nuôi đuông dừa mang lại cho anh San thu nhập từ 6-7 triệu đồng.

Câu chuyện của Lô Thái San là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người trẻ miền núi. Từ ý tưởng nhỏ, anh đã mở ra một hướng đi mới, biến mô hình nuôi đuông dừa thành sinh kế thoát nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên vùng cao. “Hy vọng đầu ra ổn định thì việc nuôi đuông dừa sẽ giúp người dân có thêm mô hình sinh kế và thu nhập tốt”, Lô Thái San nói và cho biết, dự kiến đến cuối năm, anh sẽ mở rộng quy mô nuôi của mình lên hơn 50 chậu đuông dừa.