Tập huấn công tác giảm nghèo bền vững cho cán bộ xã Cao Bằng

TPO - Trong hai ngày (16 và 17/10), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Trung tâm Khuyến nông và Giống Nông lâm nghiệp Cao Bằng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ chuyên môn ở địa phương.

Lớp tập huấn có trên 30 học viên tham gia là cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng, cán bộ làm công tác giảm nghèo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2025 của 5 xã: Nguyễn Huệ, Hoà An, Nam Tuấn, Minh Tâm, Bạch Đằng.

Các học viên sôi nổi thảo luận tại lớp tập huấn. Ảnh: CB

Các học viên được tập huấn các nội dung như: Chính sách khuyến nông về giảm nghèo; vai trò của khuyến nông về giảm nghèo; giới thiệu một số mô hình sinh kế cho người nghèo; khuyến nông với phát triển cộng đồng; một số phương pháp, kỹ năng và cách tiếp cận khuyến nông... Bên cạnh đó, các học viên còn được tham quan, học tập các mô hình nuôi gà đẻ trứng tại Hợp tác xã Nông nghiệp chăn nuôi Bảo Hưng; mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch tại xã Trường Hà.

Qua các nội dung tập huấn, các học viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai chính sách tại cơ sở. Đây là cơ hội để các xã trong tỉnh trao đổi, học hỏi lẫn nhau, từ đó, tìm ra giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù từng địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu ổn định cuộc sống.