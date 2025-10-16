Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hải Phòng sẽ là thành phố ẩm thực

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TP. Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho chủ cơ sở kinh doanh ẩm thực trên địa bàn nâng cao kỹ năng phục vụ khách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh, đưa Foodtour trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần xây dựng thương hiệu thành phố ẩm thực.

Ngày 16/10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố (Foodtour) 2025 tại phường Đồ Sơn, với sự tham dự của hàng chục cơ sở kinh doanh ẩm thực địa phương.

Đây là hoạt động trọng tâm của ngành du lịch nhằm hỗ trợ các chủ thể kinh doanh ẩm thực đường phố và đơn vị liên quan trên địa bàn nâng cao kỹ năng phục vụ khách du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh.

Qua đó, đưa Foodtour trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, hướng tới xây dựng thương hiệu “Hải Phòng - thành phố ẩm thực”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng, Hải Phòng là mảnh đất cửa biển với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, tạo nên những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực, tính cách con người có điểm khác biệt với các địa phương khác. Trong đó, ẩm thực Hải Phòng với những món ăn dân dã mà hấp dẫn như: bánh mì cay, bánh đa cua, nem cua bể… mang đậm hương vị của biển khơi, hấp dẫn bạn bè, du khách.

food-tour.jpg
Ông Trần Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng.

Những năm gần đây, Foodtour Hải Phòng đã nhanh chóng trở thành “hot trend” trên bản đồ du lịch, ẩm thực, là điểm nhấn mới mẻ, hấp dẫn bạn bè, du khách.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất với Hải Dương, bản đồ ẩm thực và du lịch Hải Phòng càng thêm phong phú, đa dạng với những đặc sản: chả rươi, bún cá rô đồng… và nhiều sản phẩm nông nghiệp là đặc sản nổi tiếng.

Để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh ẩm thực Hải Phòng, hội nghị tập trung tập huấn cho chủ các cơ sở kinh doanh về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

dsc05799.jpg
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVS thực phẩm Hải Phòng - hướng dẫn, tập huấn cho các hộ kinh doanh về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đặc biệt, tại hội nghị đã tổ chức đào tạo kỹ năng quảng bá, giới thiệu thu hút khách trên các nền tảng mạng xã hội, gồm: Kỹ năng quay video, chụp ảnh, viết nội dung để tăng tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh ẩm thực, du lịch.

“Chúng tôi kỳ vọng qua các buổi tập huấn, chủ các cơ sở kinh doanh sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, du lịch. Qua đó, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng thân thiện, mến khách”, ông Trần Văn Ngọc nói.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Foodtour #ẩm thực #du lịch #khách du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục