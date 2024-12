Đồ Sơn - Hải Phòng được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh

TPO - UBND TP. Hải Phòng vừa có quyết định công nhận Khu du lịch Đồ Sơn, quận Đồ Sơn là khu du lịch cấp tỉnh.

Năm nay, du lịch Đồ Sơn tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của quận. Công tác quản lý nhà nước về du lịch đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp dịch vụ du lịch; hoàn thiện cải tạo và đưa vào hoạt động một số dự án trọng điểm như Khu du lịch Đồi Rồng, bãi tắm khu 2 và các tuyến đường nội thị.

Nâng cấp cơ sở lưu trú, khách sạn đạt tiêu chuẩn 3-5 sao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh…

Năm nay, Đồ Sơn đã thu hút 4,3 triệu lượt khách, đạt 113% kế hoạch, tăng 50,6% so với năm 2023. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 3.210 tỷ đồng, tăng 21,13% so với cùng kỳ…

Năm 2025, quận Đồ Sơn tiếp tục xác định chủ đề năm là “Đồ Sơn - điểm đến 4 mùa" với mục tiêu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường - vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất trang thiết bị, nguồn nhân lực chất lượng cao, tuyên truyền, quảng bá và bảo vệ môi trường du lịch thân thiện với thiên nhiên và du khách, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn…

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - lưu ý, năm 2025 có nhiều sự kiện trọng điểm. Do vậy, quận Đồ Sơn cần xây dựng tổ chức các chương trình có điểm nhấn và tạo sự khác biệt so với các địa phương khác.

Ông Nam yêu cầu quận Đồ Sơn cần làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo và tổ chức lễ hội Chọi trâu năm 2025 để tạo sự hứng khởi trong nhân dân và khách du lịch; phối hợp với liên ngành tham mưu cho thành phố xây dựng văn bản đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho phép được bán vé xem lễ hội Chọi Trâu nhằm đảm bảo kinh phí để gìn giữ và phát triển lễ hội; đồng thời công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với Bến K15.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng gợi ý quận nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh song hành với du lịch biển, đảm bảo sự đa dạng; chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của Đồ sơn nhằm tạo dấu ấn với khách du lịch, đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ.