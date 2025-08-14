Làng chài cổ ở Hải Phòng thành điểm du lịch cộng đồng

TPO - Chiều 14/8, UBND đặc khu Cát Hải tổ chức lễ công bố quyết định làng chài cổ Việt Hải trở thành điểm du lịch cộng đồng. Đây là nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên độc đáo, môi trường sinh thái trong lành, có bản sắc văn hóa đặc trưng, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà.

Theo quyết định 1914 của UBND TP Hải Phòng, làng chài cổ Việt Hải trở thành điểm du lịch cộng đồng thứ 13 của thành phố. Khu vực này gồm 2 thôn với tổng diện tích 6.485ha, có 87 hộ và 295 nhân khẩu.

Nơi đây hội tụ cảnh quan thiên nhiên độc đáo, môi trường sinh thái trong lành, bản sắc văn hóa đặc trưng, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, tìm kiếm sự bình yên và trải nghiệm đời sống làng chài giữa biển đảo.

Các đại biểu trong buổi công bố điểm du lịch cộng đồng Việt Hải (Cát Hải, Hải Phòng) chiều 14/8.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hải Phòng - công bố và trao quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng Việt Hải cho lãnh đạo UBND đặc khu Cát Hải.

Bà Phạm Thị Tô Trang chúc mừng đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Cát Hải, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của địa phương trong việc gìn giữ cảnh quan nguyên sơ, bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc và hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng mang bản sắc riêng.

Bà Trang nhấn mạnh, việc được công nhận điểm du lịch không chỉ là niềm tự hào của người dân Việt Hải mà còn góp phần khẳng định vị thế của du lịch Hải Phòng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Ông Vũ Hữu Vững – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải - khẳng định, Việt Hải là viên ngọc quý của du lịch Hải Phòng. Việc công nhận điểm du lịch cộng đồng sẽ tạo đòn bẩy quan trọng để Việt Hải trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, đồng thời giữ gìn trọn vẹn nét đẹp nguyên sơ vốn có.

Khách du lịch trải nghiệm đạp xe giữa rừng già, cá massage chân và nghỉ ngơi giữa thung lũng trong vùng lõi Vườn quốc gia Cát Bà.

Cũng trong chiều 14/8, UBND đặc khu Cát Hải đã triển khai kế hoạch Chuyển đổi xanh cho điểm du lịch cộng đồng Việt Hải, giai đoạn 2025-2030. Trọng tâm giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển năng lượng tái tạo, ứng dụng mô hình du lịch sinh thái - trải nghiệm, bảo vệ hệ sinh thái rừng và biển đặc hữu của Cát Bà. Việt Hải được chọn làm khu vực thí điểm chuyển đổi xanh để nhân rộng mô hình trên toàn đảo trong thời gian tới.