Những điển hình xóa nghèo ở Cao Bằng

TPO - Là một tỉnh miền núi, biên giới, đa phần là người dân tộc thiểu số; Cao Bằng được coi là một trong những tỉnh nghèo nhất nước ta. Đây thực sự là thử thách lớn đối với công cuộc giảm nghèo cũng như những người làm công tác giảm nghèo ở địa phương.

Theo báo cáo, Cao Bằng có tổng diện tích 85% là đồi núi hiểm trở, 95% là dân tộc thiểu số và gần 43.000 hộ nghèo, chiếm khoảng 33,23% tổng số hộ toàn tỉnh...Từ những khó khăn lại tạo cơ hội, động lực vươn lên đảng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Bên cạnh từ các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo bền vững của Ngân hàng chính sách và các tổ chức chính trị, xã hội, người dân Cao Bằng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tìm tòi, học hỏi, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Người nông dân Cao Bằng mạnh dạn đầu tư các mô hình sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến xã Thông Nông, mọi người thường nhắc đến ông Mã Trung Khằm như một hình mẫu giảm nghèo bền vững. Vốn là người dám nghĩ dám làm, với những trăn trở quyết tâm vượt lên nghèo khó, ông Mã Trung Khằm mạnh dạn vay hàng trăm triệu đồng từ chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội NHCSXH lập xưởng sản xuất gạch không nung. Anh Khằm chia sẻ: "Nhờ nguồn vốn chính sách với lãi suất ưu đãi tôi có điều kiện mua thêm công cụ máy móc, tuyển dụng, trả lương cho người lao động. Không những có thu nhập hàng tháng, gia đình còn tạo công ăn, việc làm cho gần chục lao động ở địa phương với mức lương trung bình 5-7 triệu đồng/người/tháng, cùng nhau xóa nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định”.

Còn tại xã Bảo Lạc, sau sáp nhập cấp xã, nắng thu sưởi ấm những cánh rừng, đồi cây, ruộng vườn. Cuộc sống đồng bào dân tộc Tày, Nùng nơi đây ngày càng cải thiện, nâng cao. Trong đó có gia đình anh Lầu A Vàng, 22 tuổi ở xóm Khuổi Bốc là một ví dụ điển hình. Được sự động viên của cán bộ địa phương cùng sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ chuyên môn, anh Vàng mạnh dạn vay vốn ưu đãi của nhà nước, phát triển chăn nuôi bò sinh sản và trồng thâm canh cỏ voi để bảo đảm nguồn thức ăn cho vật nuôi. Cùng với đó, chuồng trại cũng được tu sửa lại; được cung cấp thêm vốn để mở rộng trồng lúa, trồng ngô và chăm sóc rừng hồi, mở rộng đàn gia súc, gia cầm... Kinh tế các gia đình có sự đổi thay đáng kể, con cái được học hành đầy đủ, đời sống no đủ hơn, nay nay đã thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Mô hình nuôi gia súc, gia cầm của hộ anh Giàng A Vừ được người dân quan tâm, học tập.

Một điển hình khác là anh Giàng A Vừ, dân tộc Mông, Sinh năm 1995, Trưởng xóm Cốc Chom, xã Bảo Toàn (Bảo Lạc). Với sự ham học hỏi, Vừ chủ động học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, tham khảo những cách làm hay, mô hình kinh tế hiệu quả để đầu tư nuôi lợn, bò và mở rộng diện tích trồng ngô, cỏ voi để tự chủ nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. Ngoài ra, Vừ còn trồng 0,5 ha quế, 1 ha hồi cùng nuôi gà, vịt; trồng thêm mận tam hoa, dứa và cây sở lấy hạt ép dầu…Sau khi trừ các khoản chi phí, tổng thu nhập bình quân của gia đình anh đạt từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Vợ chồng anh có điều kiện chăm lo con cái ăn học đầy đủ, mua sắm nhiều tài sản giá trị.

Phát huy tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm nhiều hộ dân dân ở Cao Bằng đã tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.