'Viết tiếp câu chuyện tự hào' lan tỏa tinh thần yêu nước

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 26/10, Báo Đại đoàn kết tổ chức Đêm Gala Tổng kết và Trao giải Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, khép lại chuỗi hoạt động đặc biệt trong chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi”.

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền của Báo Đại Đoàn Kết năm 2025, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

z7158137333893-934f58e8a8d23c8213cc4ced32b117d6.jpg
Ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết - khẳng định: “Tự hào Tổ quốc tôi” là một hành trình có ý nghĩa sâu sắc trong việc lan tỏa tình yêu nước, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.

Chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” là cách báo Đại đoàn kết thực hiện sứ mệnh của mình: Kiến tạo không gian tinh thần chung, bồi đắp niềm tin xã hội và khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân. Đồng thời, sự kiện góp phần kết nối những giá trị bền vững của dân tộc, khơi dậy niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí phát triển trong thời kỳ mới.

Được khởi động từ tháng 7, chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” diễn ra trong bối cảnh đất nước kỷ niệm các dấu mốc lớn: 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Với chuỗi hoạt động lan tỏa, từ Hành trình “Báo công nơi địa đầu Tổ quốc” đến Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, chương trình đã trở thành biểu tượng truyền thông xã hội rộng lớn, thu hút sự tham gia của hàng vạn người dân, kiều bào và các tổ chức, đơn vị trên cả nước.

Sau gần 3 tháng phát động (25/7-15/10), Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” đã thu hút hơn 3.500 tác phẩm (gồm 3.559 bài viết và 43 sản phẩm truyền thông số). Các bài dự thi đến từ nhiều tầng lớp nhân dân, thể hiện sinh động tinh thần đại đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân vào tương lai đất nước.

z7158297556557-01d0e352cee01e211e3a96662694fa98.jpg
Các tác giả nhận giải Truyền cảm hứng.
z7158297532646-e7f3e73d25e12b02c2055952012f7c55.jpg
Em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh - học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng) đạt giải Nhất của cuộc thi.
z7158297564346-e72499d85c84c5f8fa6b393d57065fcf.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga và Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng trao giải Đặc biệt cho Thượng úy Phạm Thị Thi, Phòng Công tác Chính trị (Công an tỉnh Cà Mau).

Tại Đêm Gala, Ban Tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng của Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025, bao gồm 22 giải cá nhân, cùng các giải Tập thể và Truyền thông số.

Phùng Linh
#tinh thần yêu nước #cuộc thi viết #đoàn kết toàn dân #Tự hào Tổ quốc tôi #giá trị dân tộc #kỷ niệm lịch sử #phát triển đất nước

