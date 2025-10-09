Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước phải thành động lực cống hiến của cán bộ, công chức

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Phong trào thi đua yêu nước phải trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vượt qua khó khăn, đoàn kết, gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung của địa phương và của đất nước”, đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025–2030.

a3.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ.

Ngày 9/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025–2030, nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong 5 năm qua, toàn tỉnh Phú Thọ có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và hơn 30.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với tốc độ bình quân đạt 7,5%/năm – cao hơn mức trung bình cả nước.

Năm 2024, quy mô nền kinh tế tỉnh đạt hơn 354 nghìn tỷ đồng, dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 105,2 triệu đồng, gấp 1,48 lần so với năm 2020.

a2-4673.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Phát huy kết quả đạt được, Phú Thọ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trung tâm phát triển công nghiệp, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và các lễ hội văn hóa lớn của khu vực; hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong giai đoạn 2020–2025, phong trào thi đua của tỉnh đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, bước vào giai đoạn mới, Phú Thọ cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

“Phong trào thi đua yêu nước phải trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vượt qua khó khăn, đoàn kết, gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung của tỉnh và đất nước”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần lưu ý công tác thi đua, khen thưởng; cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thi đua khen thưởng, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh gương điển hình tiên tiến, nhất là người lao động trực tiếp.

a1-3614.jpg
Các tập thể, cá nhân tỉnh Phú Thọ được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Đại hội, có 14 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; UBND tỉnh Phú Thọ tặng 210 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Đại hội cũng nhất trí thông qua danh sách 35 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Viết Hà
#Phú Thọ #thi đua yêu nước #phát triển bền vững #kinh tế #đoàn kết #công nghiệp #du lịch

