Nông dân Tây Ninh: Những điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh Lê Thị Ngọc Yến, hưởng ứng lời dạy của Bác, 5 năm qua (2020-2025), phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội và nông dân tỉnh Tây Ninh đã không ngừng được đổi mới, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ phong trào thi đua yêu nước, đã có hàng trăm ngàn lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, không chỉ làm giàu cho gia đình mình, còn tạo ra nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Bà Lê Thị Ngọc Yến (phải sang - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tây Ninh).

“Việc hàng ngàn hộ được hướng dẫn đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, hàng trăm đề tài tham dự các hội thi sáng tạo kỹ thuật cho thấy, nông dân Tây Ninh ngày càng tự tin, chủ động hội nhập. Những thành tích ấy không chỉ là những con số, còn là kết tinh của mồ hôi, công sức, trí tuệ và nhiệt huyết của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân” – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh Lê Thị Ngọc Yến cho hay.

Theo Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, 5 năm qua, toàn tỉnh có nhiều hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có trên hàng trăm ngàn lượt hộ được công nhận danh hiệu.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh (mới) sau khi sáp nhập với tỉnh Long An.

Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cũng đã vận động hội viên, nông dân tự nguyện hiến hàng chục ngàn m2 đất thổ cư, đất sản xuất để làm đường nông thôn; làm mới, sửa chữa cả ngàn km đường giao thông nông thôn; sửa chữa và kiên cố hoá hàng trăm km kênh mương nội đồng, sửa chữa hàng trăm cầu, cống…

5 năm qua, hội viên Hội nông dân tỉnh Tây Ninh đã tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng gia đình nông dân văn hoá; bảo đảm an toàn giao thông; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường nông thôn…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (giữa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh) tham quan gian hàng bầu hồ lô của nông dân trong tỉnh.

Ghi nhận những điểm sáng trong phòng trào thi đua yêu nước của nông dân tỉnh nhà, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cũng đã tuyên dương nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và hoạt động của Hội Nông dân giai đoạn 2020-2025; tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào và công tác hội giai đoạn 2020–2025; khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị Quyết số 10-NQ/HNDTW về tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020–2025.

Sầu riêng của nông dân Tây Ninh.

Bà Lê Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cũng vừa phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025–2030, qua đó tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, ý chí vươn lên và khát vọng làm giàu chính đáng