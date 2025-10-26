Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của công nhân, viên chức, lao động

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định, đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nơi hội tụ, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu - những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”, đại diện cho trí tuệ và khát vọng vươn lên của hàng chục triệu đoàn viên, người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ông Nguyễn Đình Khang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và 400 đại biểu ưu tú đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn trong 5 năm qua.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực tinh thần to lớn, khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giúp hàng triệu công nhân, viên chức, lao động vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn, công tác thi đua trong những năm qua đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, gắn kết chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, giữa “gieo trồng và thu hoạch”. Qua đó, nhiều phong trào, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Mái ấm Công đoàn”, “Tết sum vầy”, “Phúc lợi đoàn viên”… đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm tựa cho hàng triệu người lao động.

Ông Khang khẳng định, trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của phát triển và hội nhập, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục là bệ phóng tinh thần, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Thanh Hải - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng khi tham dự sự kiện cùng 400 điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu đoàn viên, người lao động trên khắp cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đã và đang miệt mài cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Nổi bật là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, cùng các chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển” và “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo chiến thắng đại dịch COVID-19”. Từ thực tiễn thi đua, hàng vạn sáng kiến, giải pháp hữu ích đã ra đời, góp phần nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đại hội biểu dương 37 tập thể và 43 cá nhân là những điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020 - 2025.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức thi đua, coi đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là phương thức, năng suất lao động là thước đo và việc làm bền vững là mục tiêu. Đây chính là nền tảng để phong trào thi đua yêu nước trong giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.