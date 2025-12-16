Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bị kỷ luật cảnh cáo

Trường Phong
TPO - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng và ông Doãn Mậu Diệp do vi phạm trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ngày 16/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 70 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

tienphong-1612ubkt.jpg
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: UBKT Trung ương.

Tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật các ông: Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Doãn Mậu Diệp, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, các ông: Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông: Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp.

Trường Phong
