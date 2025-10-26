Người làm những chiếc xuồng tí hon khiến ai ghé qua cũng trầm trồ

TPO - Tự nhận “cơ sở” của mình chỉ có một người, ông Chín Mỏng (An Giang) ngày ngày miệt mài cưa, bào, sơn từng chiếc xuồng mô hình nhỏ xíu nhìn như thật. Những sản phẩm mộc mạc nhưng đầy hồn sông nước khiến ai ghé qua cũng phải trầm trồ.