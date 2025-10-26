Người làm những chiếc xuồng tí hon khiến ai ghé qua cũng trầm trồ

TPO - Tự nhận “cơ sở” của mình chỉ có một người, ông Chín Mỏng (An Giang) ngày ngày miệt mài cưa, bào, sơn từng chiếc xuồng mô hình nhỏ xíu nhìn như thật. Những sản phẩm mộc mạc nhưng đầy hồn sông nước khiến ai ghé qua cũng phải trầm trồ.
Mỗi chiếc xuồng nhỏ có giá từ 200 - 400 nghìn đồng, còn những mẫu ghe, thuyền buồm lớn hơn dao động 1 - 2 triệu đồng, tùy loại. Nhờ sản phẩm lạ mắt, khách đi đường ghé mua nhiều, cuộc sống của ông dần ổn định. Hiện ông Mỏng có hơn 10 loại mô hình, như ghe tam bản, ghe bầu, ghe lườn, tắc ráng, ghe chở lúa, thuyền buồm… tất cả đều được làm thủ công tỉ mỉ.
Một chiếc xuồng dài ba tấc, ông làm mất 1 ngày; còn ghe lớn phải 2 ngày trở lên. Khách mua đủ thành phần, từ người làm tiểu cảnh sân vườn, người sắm để trưng Tết, cũng có người lớn tuổi từng sống đời sông nước mua về “ngắm cho đỡ nhớ nghề xưa”. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, một khách hàng ở Long Xuyên, chia sẻ: “Tôi mua vài chiếc xuồng mini của chú Mỏng về trưng trong quán cà phê. Nhiều khách tới chơi thích lắm, khen sản phẩm mộc mạc mà tinh tế, nhìn là thấy ngay hơi thở miền Tây. Có chiếc còn giống hệt ghe nhà tôi hồi xưa, nhìn nhớ quê dữ lắm”.