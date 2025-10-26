Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người làm những chiếc xuồng tí hon khiến ai ghé qua cũng trầm trồ

Nhật Huy

TPO - Tự nhận “cơ sở” của mình chỉ có một người, ông Chín Mỏng (An Giang) ngày ngày miệt mài cưa, bào, sơn từng chiếc xuồng mô hình nhỏ xíu nhìn như thật. Những sản phẩm mộc mạc nhưng đầy hồn sông nước khiến ai ghé qua cũng phải trầm trồ.

img-9624-584.jpg
Bên tỉnh lộ 943, đoạn qua ấp Tây Huề, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, ai đi ngang cũng dễ bắt gặp những chiếc ghe tam bản, xuồng ba lá… mini xếp ngay ngắn trên kệ gỗ bên vệ đường. Những mô hình xuồng ghe thu nhỏ ấy là sản phẩm thủ công của ông Phạm Văn Mỏng (Chín Mỏng), 51 tuổi.
img-9654-4407.jpg
Ông Mỏng đặt tên là cơ sở thuyền buồm - xuồng mini Chín Mỏng. “Gọi là cơ sở cho sang chứ thiệt ra chỉ có mình tui thôi”, ông cười hóm hỉnh. Từ xẻ gỗ, bào ván, sơn phết… tất cả đều do một tay ông làm.
img-9625.jpg
Góc sân nhỏ mượn của người quen vừa là nơi trưng bày, vừa là “xưởng” chế tác những chiếc xuồng mini - nghề mưu sinh đã gắn bó hơn nửa đời người đàn ông.
img-9674-5532.jpg
Sinh ra ở làng ghe xuồng rạch Bà Đài (tỉnh Đồng Tháp), ông Chín Mỏng theo anh trai sang An Giang lập nghiệp từ năm 15 tuổi. Sau khi lập gia đình, ông chuyển về Long Xuyên sinh sống và tiếp tục nghề đóng xuồng truyền thống. Những lúc rảnh rỗi, ông tận dụng ván vụn ghép thành vài chiếc xuồng nhỏ khoảng 30cm để “giải khuây”.
img-9627.jpg
Khoảng chục năm trước, một tai nạn khiến ông bị gãy chân, sức khỏe giảm sút, không thể tiếp tục làm những chiếc xuồng lớn. “Khi đó bế tắc lắm, nhưng nhớ lại mấy chiếc xuồng mini từng làm chơi, tôi thử làm lại, ai ngờ bán được, rồi gắn bó tới giờ”, ông Mỏng chia sẻ với PV Tiền Phong.
img-9666.jpg
img-9613-7940.jpg
Mỗi chiếc xuồng nhỏ có giá từ 200 - 400 nghìn đồng, còn những mẫu ghe, thuyền buồm lớn hơn dao động 1 - 2 triệu đồng, tùy loại. Nhờ sản phẩm lạ mắt, khách đi đường ghé mua nhiều, cuộc sống của ông dần ổn định. Hiện ông Mỏng có hơn 10 loại mô hình, như ghe tam bản, ghe bầu, ghe lườn, tắc ráng, ghe chở lúa, thuyền buồm… tất cả đều được làm thủ công tỉ mỉ.
img-9669.jpg
“Nghề này tưởng dễ mà khó. Mình phải khéo tay, cưa đúng chỗ, đục chuẩn thì xuồng mới có dáng thon thả, mềm mại như thật”, ông Mỏng nói. Với người miền Tây, hình ảnh ghe xuồng ngược xuôi trên sông nước là ký ức thân quen, nên nếu làm ẩu, thiếu hồn, khách nhìn biết ngay.
img-9646.jpg
img-9647.jpg
img-9615.jpg
img-9618.jpg
Một chiếc xuồng dài ba tấc, ông làm mất 1 ngày; còn ghe lớn phải 2 ngày trở lên. Khách mua đủ thành phần, từ người làm tiểu cảnh sân vườn, người sắm để trưng Tết, cũng có người lớn tuổi từng sống đời sông nước mua về “ngắm cho đỡ nhớ nghề xưa”. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, một khách hàng ở Long Xuyên, chia sẻ: “Tôi mua vài chiếc xuồng mini của chú Mỏng về trưng trong quán cà phê. Nhiều khách tới chơi thích lắm, khen sản phẩm mộc mạc mà tinh tế, nhìn là thấy ngay hơi thở miền Tây. Có chiếc còn giống hệt ghe nhà tôi hồi xưa, nhìn nhớ quê dữ lắm”.
1000016229.jpg
"Xuồng ghe mini bán chạy nhất vào dịp Tết. Người trưng trong nhà, người thì dùng để bày trái cây, hoa quả cho đẹp mắt. Còn ngày thường bán lai rai đủ sống”, ông Mỏng nói, đôi tay vẫn thoăn thoắt sơn lên chiếc xuồng mini đang dở dang. Ảnh: Nhật Huy
Nhật Huy
