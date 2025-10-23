Chặn xe, tấn công người tại dự án nghìn tỷ để đòi 300 xe đất

TPO - Một hộ dân ở Đắk Lắk cản trở thi công, tấn công người đang làm nhiệm vụ tại dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 để đòi bồi thường “300 xe đất”.

Ngày 23/10, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc hộ dân có hành vi cản trở thi công, phá hoại tài sản và tấn công người thi hành nhiệm vụ tại Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được báo cáo của chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk), về việc hộ bà HTY có hành vi cản trở thi công, thậm chí tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đang được thi công.

Cụ thể, thời gian qua, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Quảng Phú tuyên truyền, vận động người dân. Ngày 26/8/2025, đơn vị tổ chức buổi làm việc trực tiếp với hộ bà Y và thống nhất nhiều phương án hỗ trợ như: Hỗ trợ di dời cây trồng, san gạt đất, vuốt nối đường vào nhà, ứng trước 80% tiền bồi thường tạm tính (72 triệu đồng) và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

Ngày 27/8/2025, hộ bà Y đã nhận tổng cộng 82 triệu đồng và ký biên bản bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công. Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2025, bà Yên tiếp tục có hành vi cản trở thi công, yêu cầu chủ đầu tư bồi thường 300 xe đất (tương đương 3 chỉ vàng) mà gia đình cho rằng đã đắp từ nhiều năm trước, nhưng không có căn cứ chứng minh.

Trong quá trình làm việc, bà Y còn có hành động quá khích như ném gạch đá, phá hoại máy móc thiết bị của nhà thầu và hành hung cán bộ đang thi hành nhiệm vụ.

Quá trình triển khai thi công, bà HTY có hành vi cản trở, hành hung cán bộ đang thực thi nhiệm vụ.

Trước sự việc trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh khẩn trương củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi “cố ý phá hoại tài sản”, “cố ý gây thương tích” hoặc “chống người thi hành công vụ” của bà HTY, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao UBND xã Ea Wer chủ trì, phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan yêu cầu hộ dân chấm dứt ngay mọi hành vi cản trở thi công, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho người và phương tiện tại hiện trường. UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh, UBND xã Ea Wer và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả xử lý vụ việc về UBND tỉnh trước ngày 30/10/2025.

Dự án trên có tổng mức đầu tư 1.053 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.000 tỷ, ngân sách tỉnh 53 tỷ đồng. Công trình có chiều dài hơn 52km, nền đường đoạn rộng nhất là 12m.