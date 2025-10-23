Người đàn ông cầm dao tấn công khiến nhiều người ở Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An bị thương

TPO - Một người đàn ông bất ngờ vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An rồi cầm dao tấn công khiến 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bị thương phải cấp cứu.

Trưa 23/10, ông Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An xác nhận, tại bệnh viện vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông cầm dao tấn công khiến 3 nhân viên y tế của bệnh viện và 2 người nhà bệnh nhân bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 23/10 tại tòa nhà 7 tầng của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 10h ngày 23/10, một người đàn ông đi đến khu vực hành lang của tòa nhà 7 tầng trong khuôn viên Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Tại đây, người này cầm theo một con dao gọt hoa quả xông đến tấn công khiến 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân bị thương.

“Đối tượng gặp ai cũng đâm. Hắn tấn công 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân. Đối tượng ôm một cháu bé định ném xuống đất thì may được nhân viên nhảy vào can kịp thời”, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An nói và cho biết, khi đối tượng đang truy đuổi 1 nhân viên y tế thì bị bảo vệ đóng cửa khống chế. Lực lượng Công an đã bắt giữ, đưa đối tượng này về trụ sở để làm việc.

Đối tượng dùng dao tấn công khiến 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã lập tức được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.